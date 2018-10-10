Wizz Air вновь ужесточает нормы бесплатной перевозки багажа
Венгерский лоукостер Wizz Air снова ужесточает правила бесплатной перевозки багажа.
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Как сообщается на сайте авиакомпании, с 1 ноября 2018 года все пассажиры будут иметь право пронести на борт бесплатно лишь один предмет ручной клади размером до 40х30х20 см. При этом пассажирам, купившим WIZZ Priority, будет разрешено пронести с собой дополнительный багаж размером 55x40x23 см.
Кроме того, Wizz Air вводит новый тип зарегистрированного багажа весом до 10 кг по цене от 7 евро при покупке онлайн заранее, помимо уже доступных вариантов до 20 и 32 кг. Оплачивать багаж по новым правилам для путешествий после 1 ноября необходимо в случае их покупки уже начиная с 10 октября 2018 года.
Чтобы хоть как-то сгладить горечь от очередного ужесточения правил перевозки багажа от Wizz Air, пассажирам, путешествующим с 1 ноября 2018 года, но успевшим приобрести билеты до 10 октября без покупки WIZZ Priority, в бронирование будет добавлена возможность бесплатного провоза зарегистрированного багажа весом до 10 кг. Тем временем клиентам, которые уже приобрели услугу провоза 20 или 32 кг зарегистрированного багажа, в бронирование добавят услугу приоритетной посадки.
Отметим, в прошлый раз политику провоза багажа Wizz Air менял в июне 2018 года. Тогда было объявлено, что лишь пассажиры, которые выбрали услугу приоритетной посадки, смогут взять ручную кладь размером до 55x40x23 см с собой в салон самолета. При этом пассажирам без приоритетной посадки предлагалось бесплатно расместить аналогичные по размерам сумки в багажном отделении самолета. Пассажиры с ручной кладью максимальных размеров 40x30x18 см, которую можно разместить под сиденьем, могли брать ее с собой в салон самолета.
Таким образом, по сути вводимые с 1 ноября изменения в первую очередь коснутся перевозки багажа размером до 55x40x23 см. Теперь за него в любом случае придется доплачивать - либо покупая приоритетную посадку, либо оплачивая дополнительно его перевозку в багажном отделении. При этом будет учитываться не только размер багажа, но и его вес. В то же время, размер багажа, который все же можно будет бесплатно пронести на борт, даже немного увеличится - с нынешних 40x30x18 см до 40x30x20 см.
Также стоит отметить, что это не первый "сюрприз октября" от Wizz Air. Совсем недавно также стало известно, что авиаперевозчик ограничил время бесплатной онлайн-регистрации для обратных рейсов 48 часами против прежних 15 суток.