Wizz Air ограничил время бесплатной онлайн-регистрации для обратных рейсов 48 часами

Теперь зарегистрироваться раньше, чем за 48 часов до вылета обратно, смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу выбора места.

Венгерский лоукостер Wizz Air значительно сократил время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места, ограничив ее временные рамки 48 часами до вылета.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленную информацию в справочном центре авиаперевозчика.

Как отмечает издание, если раньше по бронированиям, которые включали перелеты в обе стороны, на обратный рейс путешественник мог пройти онлайн-регистрацию за 15 дней до вылета, то теперь срок открытия регистрации сокращен до 48 часов.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое ужесточение правил перевозок пассажиров от Wizz Air за последний год.

Так, в августе 2017 года пассажирам существенно урезали сроки бесплатной онлайн-регистрации, сделав ее доступной лишь за двое суток до вылета вместо прежних 30. Тем не менее, это касалось только рейсов «туда». Для полета «обратно» онлайн-регистрация тогда открывалась одновременно с регистрацией на первый рейс, если промежуток времени между ними не превышал 15 суток). Таким образом у пассажиров оставалась возможность зарегистрироваться одновременно на оба рейса, распечатать сразу оба посадочных талона и избавиться от необходимости поиска интернета и принтера в пункте назначения, если оформиться через мобильное приложение по какой-то причине нет возможности.

Кроме того, как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в июне 2018 года Wizz Air объявил о новых правилах перевозки ручной клади на борту своих самолетов. Они предусматривают, что лишь пассажиры, которые приобретут услугу приоритетной посадки, смогут взять ручную кладь с собой в салон.