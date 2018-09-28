Из Киева отправился первый рейс поезда «четырех столиц», в планах – расширение до Таллинна

Пятая столица скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего - начале следующего года.

Первый рейс поезда «четырех столиц» Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) 28 сентября 2018 года в 14:07 по киевскому времени отправился со столичного вокзала с заполненностью 55%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«На сегодняшний рейс у нас заполненность 55%. Это очень хороший показатель. Рентабельность международного направления наступает с 30% заполненности», - сказал он.

Кравцов отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего – начале следующего года.

Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях «Укрзализныци». В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых - девять класса «купе» и один «люкс». В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.

Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе - 2248,41 грн, в вагоне СВ - 4487, 21 грн.

«Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф», - сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Как сообщал УНИАН, 30 августа «Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев-Рига, который будет курсировать через Минск и Вильнюс.