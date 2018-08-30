В составе поезда будет курсировать 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе будут разделены на мужские и женские.

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев-Рига, который будет курсировать через Минск и Вильнюс.

Об этом написал и.о. председателя правления железнодорожной компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что цены "пытались сделать максимально доступными".

Так, стоимость билета в вагоне купе по маршруту Киев-Рига будет стоить 2 219,11 грн, в вагон СВ - 4 428,17 грн.

Из Киева в Вильнюс в вагоне купе билет обойдется в 1 640,62 грн, а СВ - 3 271,78 грн.

Купейные билеты Киев-Минск будет стоить 1 853,98 грн, СВ - 3 574,69 грн.

Отметим, что цена указана в одну сторону и может отличаться от фактической.

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Как отметили в пресс-службе "Укрзализныце", тарифы на проезд в данном поезде устанавливались по согласованию железнодорожных администраций четырех стран.

"Стоимость проезда указана с учетом стоимости постельных принадлежностей (для купейного вагона 30 грн, для вагона СВ 40 грн) и комиссионного сбора - 20 грн. Цена билета зависит от курса швейцарского франка", - сказано в сообщении.

Новый поезд № 32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 13:42 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05. Обратно он будет отправляться в 11:10 и прибывать в столицу Украины в 6:42.

При курсировании в направлении Риги поезд будет делать остановки в 23:35 в Минске и в 00:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева - в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске.

Кроме того, поезд будет делать остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

В составе поезда будет курсировать 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе будут разделены на мужские и женские.

Кравцов добавил, что новый поезд отправится из Киева в первый рейс уже 28 сентября.

Как сообщал УНИАН, 17 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября этого года.

По словам и. о. главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова, поезд в Ригу через Минск и Вильнюс будет ехать 19 часов, делая остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

В феврале Кравцов в интервью УНИАН сообщил, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 евро).

В апреле «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода для запуска поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.