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Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

01:47, 27 сентября 2018
Новости туризма
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Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе / фото twitter.com/STsegolko

Об этом сообщил спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в Twitter.

"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров одобрил решение о подписании соглашения с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.

Справка УНИАН. Уругвай – государство в Южной Америке, известно пышной зеленью и пляжами. Столица страны - город Монтевидео. По состоянию на 2016 год население столицы составляло 3,4 млн человек. Официальный язык в стране - испанский.

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Теги: #Украина#безвизовый режим#Уругвай