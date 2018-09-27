Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизе

Соглашение о безвизе с Уругваем подписано в здании Генассамблеи ООН.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем.

Об этом сообщил спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в Twitter.

"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", – говорится в сообщении.

Signing of the Agreement On Mutual Abolition of Visa Requirements between #Ukraine and #Uruguay@UNpic.twitter.com/kgvwjYfe5t — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 26, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров одобрил решение о подписании соглашения с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.

Справка УНИАН. Уругвай – государство в Южной Америке, известно пышной зеленью и пляжами. Столица страны - город Монтевидео. По состоянию на 2016 год население столицы составляло 3,4 млн человек. Официальный язык в стране - испанский.