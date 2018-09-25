Singapore Airlines получила сверхдальний самолет для запуска самого длинного рейса в мире

Первые два самолета будут выполнять рейсы между Сингапуром и Нью-Йорком, третий авиалайнер компания задействует на линии Сингапур-Лос-Анджелес.

Singapore Airlines получила первый авиалайнер Airbus A350-900 в модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range (ULR) и 11 октября запустит на нем прямой рейс из Сингапура в аэропорт Нью-Йорка Ньюарк.

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Этот рейс станет самым протяженным в мире. Полеты на расстояние 16 700 км будут длиться около 19 часов, передает avianews.com. Технические возможности сверхдальнего A350-900 ULR позволяют ему находиться в воздухе до 20 часов.

Специально для нового маршрута авиакомпания заказала специальную компоновку салона без обычного эконом-класса - в самолете размещены 67 кресел бизнес-класса и 94 кресла премиального экономического класса - всего 161 кресло при максимальной вместимости для данной модели 440 мест.

Для развития сети сверхдальних прямых маршрутов Singapore Airlines заказала семь A350-900 ULR.

Первые два самолета будут выполнять рейсы между Сингапуром и Нью-Йорком, третий авиалайнер компания задействует на линии Сингапур-Лос-Анджелес, полеты по которой начнутся 2 ноября.

Сейчас Singapore Airlines обслуживает маршрут Сингапур-Нью-Йорк с промежуточной посадкой во Франкфурте, а Сингапур-Лос-Анджелес - с посадками в Сеуле или Токио.

Беспосадочные рейсы Сингапур-Нью-Йорк авиакомпания совершала до 2013 года на самолетах Airbus A340-500. Полеты были прекращены после возврата данных воздушных судов их производителю - Airbus. Примечательно, что первому A350-900 ULR присвоен бортовой номер 9V-SGA, который ранее принадлежал задействованному на маршруте в Нью-Йорк A340-500.

Самолет A350-900ULR является модификацией базовой версии A350-900. Увеличение дальности полета Airbus смог достичь путем изменения топливной системы воздушного судна, благодаря чему емкость существующих топливных баков увеличилась на 24 тыс. литра до 165 тыс. литров без установки дополнительных баков.

Также в версии A350-900 ULR установлены законцовки крыла большего размера для улучшения аэродинамики. В дальнейшем их планируется устанавливать и на обычные A350-900.