Пассажиры определили лучшие авиакомпании мира в 2018 году

Ранее аэропорт Сингапура также возглавил рейтинг лучших в мире.

Британское консалтинговое бюро Skytrax, специализирующееся на анализе сервиса авиаперевозчиков, назвало лучшие авиакомпании мира в 2018 году, основываясь на анализе анкет от 20,36 млн респондентов.

Об этом сообщает avianews.com.

ТОП-10 авиакомпаний в 2018 году по версии Skytrax:

1. Singapore Airlines (2 место в 2017 году)

2. Qatar Airways (1 место в 2017 году)

3. ANA All Nippon Airways (3 место в 2017 году)

4. Emirates (4 место в 2017 году)

5. EVA Air (6 место в 2017 году)

6. Cathay Pacific Airways (5 место в 2017 году)

7. Lufthansa (7 место в 2017 году)

8. Hainan Airlines (9 место в 2017 году)

9. Garuda Indonesia (10 место в 2017 году)

10. Thai Airways (11 место в 2017 году)

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При этом в десятку лучших вошли почти все авиакомпании из рейтинга 2017 года. Единственным новичком в топ-рейтинге стала Thai Airways, поднявшаяся в таблице с 11 на 10 места, в то время как из ТОП-10 выбыла Etihad Airways, переместившаяся с 8 места в 2017 году на 15 позицию в рейтинге 2018 года.

Лучшей авиакомпаний в Европе признана Lufthansa. При этом второе и третье место в регионе получили Swiss и Austrian Airlines, входящие Lufthansa Group.

Первое место в Северной Америке заняла Air Canada, в Южной Америке Avianca, на Ближнем Востоке - Qatar Airways, в Африке - Ethiopian Airlines, в Азии - Singapore Airlines, в Китае - Hainan Airlines, в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе - Qantas.

Опрос проводился с августа 2017 года по май 2018 года и затронул 335 авиакомпаний. Анкеты на английском, французском, испанском, китайском и русском языках заполнили пользователи из более чем 100 стран.

Примечательно, что в последнем рейтинге лучших аэопортов мира победу также праздновал Сингапур.