В Дубае знаменитый отель начал подавать золотой капучино

Знаменитый дубайский отель Burj Al Arab предлагает начать день с чашки кофе с золотом.

Знаменитый дубайский отель Burj Al Arab предлагает начать день с чашки кофе с золотыми хлопьями. Читайте такжеКафе в Дубае предлагает посетителям самое дорогое в мире мороженое Ежедневно, с 08.00 до 11.00, в отеле можно заказать капучино с органическим молоком, украшенное хлопьями 24-каратного итальянского золота, передает russianemirates.com. Кофе подается вместе с шоколадным зефиром Grand Cru Guanaja, также украшенным золотом. Стоимость напитка – 85 дирхамов ($23,8).

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