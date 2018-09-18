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В Дубае знаменитый отель начал подавать золотой капучино

14:03, 18 сентября 2018
Новости туризма
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Напиток украшен золотыми хлопьями \ дуrussianemirates

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Ежедневно, с 08.00 до 11.00, в отеле можно заказать капучино с органическим молоком, украшенное хлопьями 24-каратного итальянского золота, передает russianemirates.com.

Кофе подается вместе с шоколадным зефиром Grand Cru Guanaja, также украшенным золотом. Стоимость напитка – 85 дирхамов ($23,8).

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Теги: #Дубай#золото