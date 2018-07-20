Драгоценный десерт: в одном из отелей Нью-Йорка гостям предлагают мороженое с золотом за 1500 долларов (видео)

10:50, 20 июля 2018
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, десерт состоит из мороженого с мадагаскарской ванилью, выложенного на черном трюфеле и политого соусом из шампанского. Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а еще вручную расписан тремя видами цветного шоколада.

Впрочем, самое интересное - это посуда, в которой подают деликатесы - специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой. Если же оставить посуду в ресторане - десерт может стоить значительно дешевле - всего лишь три сотни долларов.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о самые необычные отели мира.

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Теги: #отель#мороженое#сладкий десерт#гастротуризм