Драгоценный десерт: в одном из отелей Нью-Йорка гостям предлагают мороженое с золотом за 1500 долларов (видео)
10:50, 20 июля 2018Новости туризма
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Самое дорогое в десерте - уникальная дизайнерская посуда.
Драгоценный деликатес. Мороженое за 1500 долларов предлагают посетителям одного из отелей в Нью-Йорке
Один из нью-йоркских отелей предлагает посетителям уникальный десерт по цене 1500 долларов.
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Как говорится в сюжете ТСН, десерт состоит из мороженого с мадагаскарской ванилью, выложенного на черном трюфеле и политого соусом из шампанского. Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а еще вручную расписан тремя видами цветного шоколада.
Впрочем, самое интересное - это посуда, в которой подают деликатесы - специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой. Если же оставить посуду в ресторане - десерт может стоить значительно дешевле - всего лишь три сотни долларов.
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