Во Львове фестиваль кофе собрал тысячи туристов (видео)

Западноукраинский город в очередной раз подтвердил свои претензии на статус "кофейной столицы" Украины.

Во Львове мастера приготовления кофе соревновались в мастерстве между собой и удивляли кофеманов интересными выдумками. В частности, в одной из кофеен угощали туристов "запаянным" кофе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Развлекаем клиентов, можем поджечь салфетку, чтобы добавить экшн", - признается бариста Григорий Онишко. Подруги из Литвы боятся разве что за свои прически – надевают каски, которые тут раздают заранее. Запаянный кофе – и зрелищный, и вкусный, особенно карамелизированная корочка, которую делают именно с помощью огня.

"Очень интересно, но немного страшно", - признаются клиенты.

В одной из старейших кофеен Львова кофе готовят по-восточному – в турке.

"Все самое вкусное собрано в этой плотной пенке", - объясняют там. После чашки-другой львовянам и туристам независимые эксперты предлагают проголосовать, где же они отведали самый вкусный напиток.

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Отдельно проходит чемпионат среди бариста – они определяют сорта кофе на вкус.

"Из каждого треугольника нужно выбрать лишнюю чашку. К примеру, у вас есть две Бразилии и Кения – вот Кению надо отставить", - пояснил участник соревнований Андрей. И хоть у Львова слава кофейного города, неожиданно побеждает бариста из Днепра – Владислав Демиденко.

"После Львова на кофе можно ехать в Днепр", - шутит организатор фестиваля Андрей Сидор.

Зато сам Владислав Демиденко поедет в Барселону – соревноваться за Украину на международном конкурсе бариста. А вот где же во Львове варят вкуснейший кофе – станет известно в воскресенье. Голоса туристов и горожан традиционно считают в последний день фестиваля.