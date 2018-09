Планы на осень: музыка, кино, театры и другие мероприятия, которые не позволят вам впасть в хандру

Концерты в Киеве и не только осенью 2018 года

В осенний период традиционно все основные музыкальные события перемещаются с открытых площадок в концертные залы и клубы. И хотя масштабные фестивали берут перерыв до следующего лета, концертная жизнь в стране не прекращается. Так, осенью в Киеве запланированы выступления многих украинских и зарубежных музыкантов, а также целые туры и презентации альбомов.

НАОНИ. Классика и новый джаз на крыше (16 сентября, Киев)

Коллектив НАОНИ, аббревиатура которого расшифровывается как Национальный академический оркестр народных инструментов, уже полстолетия популяризирует украинскую музыку, вплетая в нее современные элементы. Однако настоящую популярность они обрели после гостевого выступления на Евровидении в Киеве в 2017 году совместно с ONUKA.

На этот раз музыкальный коллектив, в состав которого входят настоящие профессионалы, владеющие несколькими музыкальными инструментами, поэкспериментирует с джазом. Программу «Классика и новый джаз» они создавали достаточно долго, тщательно отбирая самый лучшие композиции.

Этот концерт - отличная возможность, чтобы начать осенний концертный сезон и еще раз провести уютный вечер на крыше перед холодами.

Стоимость билетов от 250 грн. Концерт пройдет на крыше клуба Roof по улице Сечевых Стрельцов, 37-41, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Perturbator (19 сентября, Киев)

В сентябре танцпол клуба Atlas взорвет французский электронщик Джеймс Кент со своим проектом Perturbator, соединяющим футуристические всплески киберпанка 80-х с мрачноватым, но очень атмосферным звучанием.

Примечательно, что свой музыкальный путь Кент начинал в жанре металл, и это, безусловно, оставило след и на его нынешнем творчестве. Недаром же критики нередко характеризуют живые выступления Perturbator как «нечто среднее между рейвом и концертом Metallica».

Стоимость билетов от 750 грн. Концерт пройдет в клубе Atlas по улице Сечевых Стрельцов, 37-41, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

The Maneken. 10th Anniversary LIVE (29 сентября, Киев)

29 сентября украинский поп-рок проект The Maneken во главе с продюсером и композитором Евгением Филатовым в столичном Caribbean Club отпразднует свой десятый день рождения. Под этот случай один из самых влиятельных музыкантов нового украинского музыкального рынка планирует представить специальную программу, в которую войдут треки из всех пяти альбомов проекта.

Помимо музыкальной части, The Maneken готовит специально для этого вечера особое визуальное шоу. Кроме того, ожидается, что к выступлению присоединится продюсируемый Филатовым электронный проект ONUKA, умело вплетающий в свое творчество народные мотивы и инструменты.

Как отмечает сам виновник торжества, его главная цель на предстоящем шоу - создать камерную атмосферу, в которой гости с музыкантами сыграют на равных.

Стоимость билетов от 350 грн. Концерт состоится в Caribbean Club по улице Петлюры, 4. Подробнее можно узнать по ссылке.

EnriqueIglesias (30 сентября, Киев)

В Киев, спустя 11 лет, возвращается один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в мире – испанский певец Энрике Иглесиас. Пик популярности горячего испанца в Украине пришелся на начало 2000-х, когда буквально на каждом углу звучали его хиты Bailamos, You’re My #1, Hero и Escape. С тех пор о нем немного подзабыли, да и последний альбом Энрике Иглесиаса Sex + Love вышел аж весной 2014 года. Гораздо больше его имя мелькало в светской хронике благодаря многолетним отношениям певца с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.

И, тем не менее, концерт Энрике Иглесиаса – это отличный повод вспомнить хиты молодости и потанцевать под горячие латинские ритмы, когда холодная осень уже вовсю стучится в окна.

Стоимость билетов на концерт Энрике Иглесиаса в Киеве стартует от 1600 грн. Мероприятие пройдет на НСК «Олимпийский», начало в 18:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

David Garrett (3-4 октября, Киев)

В начале октября всемирно известный немецкий скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт даст сразу два концерта в столичном Дворце Украина. 3 и 4 октября успешный музыкант, мастерски соединяющий классическую музыку с джазом, роком, кантри, фольком и другими современными направлениями, привезет в Киев свою новую программу Explosive Live.

Публику ждут оригинальные трактовки всемирно известных хитов вроде Purple Rain, They Do not Care About Us или Viva la Vida, аранжировки классических произведений от Вивальди до Бетховена, а также собственные композиции Дэвида Гарретта.

Стоимость билетов от 550 грн. Начало концертов в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

RED (10 октября, Киев)

10 октября в киевском клубе Atlas зазвучит настоящий брутальный рок, а точнее – тяжелый христианский рок из США от группы Red. Музыканты из Нэшвила, известные своей большой любовью к живым выступлениям, представят украинским меломанам смесь христианского рока, альтернативного рока, хард-рока и пост-гранжа. Их лайфы всегда отличаются невероятной динамикой и особым драматизмом.

В Киев музыканты везут свои проверенные временем хиты из первых альбомов, которые, в свое время, даже были номинированы на Грэмми, а также новые композиции из последнего альбома Gone (2017).

Стоимость билетов на концерт от 790 грн. Начало в 20:00 в клубе Atlas по улице Сечевых Стрельцов 37-41. Подробнее можно узнать по ссылке.

ionnalee (12 октября, Киев)

Шведская певица Йонна Ли уже приезжала в Киев летом 2017 года как приглашенная вокалистка в составе норвежского электронного проекта Röyksopp, взорвавшего главную сцену фестиваля Atlas Weekend. Однако более широкой аудитории она известна как основательница и главная участница шведского аудиовизуального проекта iamamiwhoami.

Теперь же она везет украинской публике свой новый проект ionnalee - Everyone afraid to be forgotten в рамках мирового турне. Публику ждут тягучие и размеренные записи, умело комбинируемые с танцевальными треками, заправленными ледяным вокалом Йонны Ли.

Стоимость билетов от 799 грн. Концерт пройдет в клубе Bel etage по улице Шота Руставели 16А, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

TheHardkiss. Залізна ластівка (19 октября, Киев)

Одна из самых популярных украинских групп The Hardkiss в сентябре 2018 года выпускает свой третий студийный альбом «Залізна ластівка», а уже 19 октября представит его публике на концерте в столичном Дворце спорта.

Группа The Hardkiss была образована в 2011 году, и с тех пор успела получить признание публики и большое количество всевозможных номинаций и премий, в том числе как лучшая рок-группа Украины в 2017 году по версии YUNA.

Помимо запоминающихся хитов, The Hardkiss известны своими яркими живыми шоу с невероятной энергетикой. А вокалистка Юлия Санина покоряет публику как мощным вокалом, так и запоминающимися образами.

Стоимость билетов от 550 грн. Концерт пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Three Days Grace (26 октября, Киев)

26 октября свой новый альбом Outsider (2017) украинцам презентует рок-группа Three Days Grace, исполняющая альтернативный метал и пост-гранж. Это уже далеко не первый визит группы в Украину за последние пару лет – сначала они выступали в Киеве с сольным концертом в начале 2016 года, а потом были одним из хедлайнеров Atlas Weekend 2017.

Стоит отметить, что начинали свое карьерное восхождение Three Days Grace еще в далеких 90-х с вокалистом Адамом Гонтье, именно с ним они и получили признание. Однако в 2013 году музыкант покинул группу ради сольной карьеры, а его место занял брат басиста группы Бреда Волста – Мэтт Волст. Сначала он исполнял лишь роль концертного вокалиста, но в 2014 году стал полноценным участником Three Days Grace. В таком составе группа выпустила уже два альбома, продолжает активно гастролировать, получать престижные номинации и возглавлять чарты.

Стоимость билетов от 850 грн. Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza по адресу проспект Лобановского, 119, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Тур Даха Браха по городам Украины (ноябрь 2018)

В ноябре одна из самых успешных за рубежом украинских групп Dakha Brakha отправляется в тур по родной стране. Этно-хаос коллектив, художественным руководителем которого является известный театральный режиссер Владислав Троицкий, за почти 15-летнюю карьеру успел выпустить шесть альбомов, получить признание на родине и в мире, а также выступить на крупнейших зарубежных фестивалях, в том числе на Sziget и Glastonbury, и собрать аншлаги на концертных площадках США и Европы.

Теперь Даха Браха снова возвращаются в Украину. Летом 2018 года они взорвали публику киевского фестиваля Atlas Weekend, где среди прочего также представили несколько новых песен.

Стартует тур 11 ноября в Киеве во Дворце Украина, а завершится 8 декабря в Чернигове. Цены на билеты в каждом городе разные. Но на концерт-открытие тура в Киеве можно попасть от 450 грн, при этом билетов в продаже остались единицы. Но возможностей попасть на Даху Браху в других украинских городах хватает. Подробнее можно узнать по ссылке.

Олег Винник с новой программой «Ты в курсе» (осень 2018)

Можно сколько угодно шутить на тему Олега Винника и стай «молодых волчиц», но факт остается фактом: на сегодняшний день это едва ли не самый популярный артист Украины, благодаря грамотной маркетинговой стратегии, запросто собирающий полные залы.

На осень 2018 года у Олега Винника запланирован новый масштабный концертный тур под названием «Ты в курсе» (одноименная песня вышла в начале сентября 2018 года). Тур должен охватить крупнейшие площадки, а также более 10 стадионов страны, которые, впрочем, пока не обнародованы. Ну, а завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.

Стоимость билетов концерт Олега Винника в Киеве стартует от 1200 грн, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Sting & Shaggy (14 ноября, Киев)

Британская рок-легенда Стинг снова выступит в Киеве, но на этот раз не сам, а в рамках совместного тура с ямайским рэгги-исполнителем Шэгги. Музыканты презентуют украинской публике свой совместный альбом 44/876, выпущенный весной 2018 года.

Необычный межжанровый тандем в своей работе сумел показать удивительную гармонию сосуществования двух, казалось бы, совершенно разных музыкальных вселенных – рока и рэгги.

Стоимость билетов от 2350 грн. Концерт пройдет в столичном Дворце спорта, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

StoneSour (18 ноября, Киев)

18 ноября в Украине впервые выступит легендарная американская метал-группа Stone Sour. В Киеве они представят свой последний альбом Hydrograd (2017), получивший ряд престижных международных наград и номинаций, а также высокие места в мировых чартах.

Группа Stone Sour имеет довольно интересную историю. Это был первый проект вокалиста Кори Тейлора, который более известен миру как фронтмен культовой ню-метал-группы Slipknot. В 1997 году ради последней он покинул Stone Sour, фактически поставив под сомнение ее существование. Однако спустя три года принял решение возобновить Stone Sour в прежнем составе.

Возрожденный коллектив дебютировал в 2002 году с песней Bother в саундтреке к фильму «Человек-паук». С тех пор дела у группы пошли более, чем хорошо – номинации и награды, в том числе Грэмми, высокие продажи альбомов, выступления на лучших фестивалях мира и так далее. И вот теперь Stone Sour наконец добрались до украинского слушателя.

Стоимость билетов от 1499 грн. Концерт состоится в Stereo Plaza по проспекту Лобановского, 119, начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

JMSN (19 ноября, Киев)

19 ноября американский соул-певец и музыкант JMSN даст свой второй концерт в Киеве, на этот раз в рамках своего большого Европейского тура с презентацией шестого студийного альбома Velvet, релиз которого намечен на конец сентября 2018 года. Первый сингл из предстоящей пластинки Talk is Cheap вышел летом 2018, подтверждая, что с каждым новым альбомом JMSN немного меняет стиль музыки и образ, добавляя что-то свежее и необычное. Критики уже пророчат, что свежая пластинка JMSN установит новый стандарт для шелковисто-гладкого R&B/Soul.

Также JMSN заработал себе хорошую репутацию благодаря незабываемым живым выступлениям и собственному стилю, за что получил одобрительные отзывы от многих знаменитых коллег по цеху. Это позволило ему поучаствовать в записи альбомов Кенрдика Ламара и Мака Миллера.

Комбинация невероятного вокала и гитарного грува от JMSN – это то, что нужно холодным ноябрьским вечером.

Стоимость билетов от 550 грн. Концерт пройдет в CARIBBEAN club по улице Петлюры, 4, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

God Is An Astronaut (20 ноябряЛьвов, 21 ноябряКиев)

Сразу в двух города Украины на второй половине ноября запланирована презентация альбома Epitaph (2018) ирландского инструментального коллектива God Is An Astronaut, давних знакомых украинской публики. Ведь для ирландских музыкантов это будет далеко не первый концерт в Украине – впервые они отыграли для нашей публики еще в 2011 году, в Черновцах.

В своем творчестве ирландцы God Is An Astronaut умело сочетают post-rock, ambient, krautrock, space-rock, и все вместе это создает невероятную космическую атмосферу. Ну, а на сцене это дополняется масштабным шоу с мощными световыми спецэффектами.

Во Львоев God Is An Astronaut выступят 20 ноября в клубе !FESTRepublic по улице Старознесенская, 24-26. Стоимость билетов от 540 грн. Начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

В Киеве концерт группы состоится 21 ноября в клубе Atlas по улице Сечевых Стрельцов, 37-41. Стоимость билетов от 780 грн. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Jamala.Презентация альбома «Крила»(23 ноября, Киев)

23 ноября в столичном клубе Bel étage состоится концертная презентация нового альбома певицы Джамалы «Крылья», выход которого запланирован на 12 октября 2018 года. Выступление в Киеве станет частью тура одной из самых уважаемых украинских певиц современной Украины по крупнейшим городам страны. Впрочем, пока что, помимо киевского концерта Джамалы, известно только об одной дате – 19 ноября в Ивано-Франковске. Подробности можно узнать по ссылке.

Посетителям концерта обещают, что, помимо свежего материала, на концертах прозвучат и самые популярные композиции из предыдущих альбомов певицы, в том числе «1944», с которой Джамала выиграла песенный конкурс Евровидение 2016 в Стокгольме.

Стоит отметить, что это будут первые большие концерты Джамалы после ее грандиозного сольного шоу в столичном «Дворце спорта» в мае 2017 года, после чего она взяла творческий отпуск в связи с рождением сына.

Стоимость билетов на концерт от 499 грн. Место проведения - клуб Bel étage по улице Шота Руставели, 16а. Начало в 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Осенняя кинопрограмма

Традиционно осенью в Украине, под эгидой Arthouse Traffic, в Киеве и ряде других украинских городов проходят специальные программы, посвященные кинематографу определенных стран или отдельным жанрам кино. Осень 2018 года не станет исключением.

Откроет осенний киномарафон Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов – 2018, который стартует 27 сентября. Крупнейший в мире интерактивный фестиваль короткометражных фильмов ежегодно собирает заявки от режиссеров со всего мира и в сентябре представляет очередную подборку из 10 финалистов. Победителей в течение одной недели определяет многочисленная международная аудитория, к которой уже в 12-й раз смогут присоединиться и украинцы.

18 октября в Украине уже в 24-й раз откроется Неделя немецкого кино. Это старейший фестиваль в Украине из категории тех, где зрителей знакомят с национальным кинематографом определенной страны. Традиционно в течение недели для украинской публики устаивают экспресс-тур по последним событиям в национальном кино Германии, представляют подборку из пяти-шести лучших немецких премьер и кинофестивальных хитов за прошедший год, а также презентуют самые актуальные немецкие короткометражки. Проводится мероприятия совместно с Гете-институтом в Украине. Пока что фильмы-участники фестиваля неизвестны и билетов в продаже нет, однако традиционно первый показ сопровождается фуршетом для гостей и встречей с представителями немецкого культурного центра в Украине. Кроме того, на отдельных показах присутствуют члены съемочных групп, работавших над фильмами.

22 ноября эстафету перенимает еще одно масштабное событие для украинской публики, желающей поближе познакомиться с национальным кинематографом европейских стран – Новое британское кино. Этот фестиваль, включающий в себя целую серию премьерных кинопоказов, пресс-конференций и спецпроектов, посвященных лучшим новым фильмам Великобритании, проводится в Украине уже в 18-й раз при поддержке Британского совета в Украине. За эти годы на фестивале состоялись украинские премьеры более 50 всемирно известных британских кинокартин, среди которых «Что-то не так с Кевином», «Ирландец», «Сломленные», «Воспоминания неудачника», «Последний король Шотландии» и другие арт-хиты.

Если говорить об отдельных кинопремьерах, которые на осень для украинского зрителя подготовил Артхаус Траффик, то здесь следует выделить новый фильм главного визионера современного кино, британского режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях, который выходит в украинский прокат уже 13 сентября. Режиссер, начинавший как участник легендарной британской комик-труппы «Монти Пайтон», в последствии подарил публике такие фильмы, как «Бразилия», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Теорема Зеро», «Воображариум доктора Парнаса», «Страна приливов», «Братья Гримм» и другие. Его работы понимают не все, но равнодушным не остается никто.

Еще одной долгожданной премьерой осени 2018 от Arthouse Traffic станет новый фильм самого скандального режиссера в мире, датчанина Ларса фон Триера. Вот уже 40 лет режиссер шокирует публику своим видением, не гнушаясь показывать на экране самые откровенные и жестокие сцены. В последний раз он «радовал» зрителя скандальным фильмом «Нимфоманка» в 2013 году, а теперь возвращается с психологическим триллером «Дом, который построил Джек» с Мэттом Дилланом, Райли Кио и Умой Турман в главных ролях. Картина рассказывает о человеке, за 12 лет ставшем искусным серийным убийцей в американском штате Вашингтон. Премьера фильма состоялась еще в мае 2018 года в рамках внеконкурсной программы международного Каннского фестиваля. Тогда фильм вызвал смешанные отзывы: показ покинули около сотни зрителей, обвинив режиссера в излишней неоправданной жестокости над женщинами и детьми, тогда как те, кто досмотрел фильм до конца, аплодировал режиссеру стоя. С 29 ноября свое мнение по поводу фильма сможет составить и украинский киноман.

На обойдет стороной Arthouse Traffic и украинское кино, запланировав на осень сразу две премьеры. Так, уже 20 сентября в прокат выйдет комедия «Герой мого часу» режиссера Тони Ноябревой, по сюжету которой молодой парень Жорик отправляется покорять столицу. Фильм поднимает проблемы, такие близкие многим нынешним молодым украинцам, желающим вырваться из старой системы на встречу светлому европейскому будущему.

Второй премьерой станет долгожданный выход в украинский прокат с 18 октября картины «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы. Фильм уже успел получить премию Каннского фестиваля 2018 за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд», а также выйти в прокат в ряде европейских стран, в частности, в Германии, которая наряду с Францией, Нидерландами и Румынией принимала участие в создании фильма. Сценарий картины основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, происходивших на востоке Украины. В центре внимания – люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, а вещи перестают называться своими именами. «Донбасс» - это фильм, действительно актуальный в современных украинских реалиях.

Подробнее обо всех осенних мероприятиях Arthouse Traffic можно узнать по ссылке.

Массовый кинематограф также подготовил для украинского зрителя ряд громких новинок на любой вкус. Так, уже с 13 сентября в украинский прокат выходит долгожданное продолжение серии фантастических фильмов «Хищник», первый из которых вышел на экраны еще в 1987 году с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Все фильмы серии о схватках американских военных с опаснейшими инопланетными существами пользовались большой популярностью у зрителей и имели коммерческий успех, при этом плотно закрепив образ Хищника в массовой культуре.

Еще один кино-камбек намечен на 20 сентября, когда на экраны выйдет британская комедия «Агент Джонни Инглиш: Новая миссия» с Роуэном Аткинсоном в главной роли, хорошо известному зрителям по культовой роли чудака Мистера Бина. Уже третья по счету картина об подвигах спецагента Джони Инглиша, как и ее предшественники, является пародией на шпионские боевики, в том числе на последние фильмы о Джеймсе Бонде.

В этот же день в прокат выйдет детективный триллер «Лондонские поля» со звездным актерским составом - Билли Боб Торнтон, Эмбер Херд, Джейми Александр, Кара Делевинь, Тео Джеймс, Джейсон Айзекс, Джонни Депп, Джим Стерджесс и другие. Для режиссера Гильермо Наварро это дебют в полнометражном кино в таком амплуа. До этого он работал в качестве оператора над многими успешными фильмами, в том числе «Хронос», «Четыре комнаты», «От заката до рассвета», «Хребет дьявола», «Хеллбой», «Сумерки», «Тихоокеанский рубеж» и другие. А в 2007 году Наварро даже получил «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». С 2013 году он вплотную занялся режиссурой, работая над отдельными сериями популярных американских телесериалов, среди которых «Ганнибал», «Нарко», «Области тьмы», «Люк Кейдж» и «Американские боги».

С 21 сентября в украинском прокате также будет идти документальный фильм «Бергман» об одном из величайших кинорежиссеров авторского кино. Более чем за полвека шведский мастер Ингмар Бергман создал огромное количество фильмов, получивших статус культовых, мировое признание и престижные награды со всего мира. Среди них «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона», «Шепоты и крики» и другие. Кроме того, за свою карьеру Бергман поставил около 170 театральных спектаклей. В 2018 году шведская режиссер Яне Магнуссон собрала многочисленные факты из жизни Бергмана, архивные кадры, а также комментарии его родных, близких и коллег, чтобы рассказать современному зрителю, каким же был на самом деле гениальный режиссер.

27 сентября украинского зрителя, среди прочего, ждут сразу две интересные кинопремьеры – основанная на реальных событиях криминальная драма «Мотылек» и зрелищный фэнтези «Дом с часами в стенах». Первый фильм с Чарли Ханнэмом и Рами Малеком в главных ролях расскажет историю попытки побега с каторги на острове Дьявола во Французской Гвиане, откуда никто и никогда еще не сбегал. Второй фильм, в котором сыграли Джек Блэк и Кейт Бланшетт, расскажет о таинственном доме с множеством часов, где открываются врата в настоящий мир магии, наполненный невероятными монстрами и невиданными чудесами.

4 октября в украинский прокат выйдет историческая драма «Тайный клуб Гернси любителей книг и пирогов из картофельных очисток», повествующая о молодой писательнице в исполнении Лили Джеймс, находящейся в поиске вдохновения сразу после событий Второй мировой войны. Ради этого она отправляется в совершенно необычное место.

Одновременно на экраны выйдет фантастический боевик «Веном» с Томом Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсоном и Томом Холландом в главных ролях. Фильм расскажет историю появления одного из самых популярных антигероев вселенной комиксов Marvel - Венома.

Через неделю, с 11 октября, украинского зрителя ждет музыкальная драма «Рождение звезды» с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях, и украинская военная драма «Позывной «Бандерас»», основанная на дневниках участника АТО на Донбассе, разведчика Сергея Башкова.

17 октября в прокат выйдет продолжение культовой американской хоррор-франшизы «Хэллоуин», в котором главные роли сыграют Джейми Ли Кертис и Ник Кастл, спустя 40 лет вернувшиеся к своим персонажам из первого фильма серии о маньяке в маске Майкле Майерсе, терроризирующем небольшой американский городок Хэддонфилд в тот самый день.

Также в конце октября украинского зрителя ждет премьера, основанного на реальных событиях, детективного триллера «Город лжи» с Джонни Деппом и Форестом Уитакером в главных ролях. Фильм расскажет о детективе и репортере, которые совместно расследуют гибель знаменитых рэперов Тупака Шакура и Ноториуса BIG на улицах Лас-Вегаса в 1996 году.

Тогда же на экраны выйдет новая работа провокационного французского режиссера Гаспара Ноэ «Экстаз». Картина, объединяющая в себе жанры детектив, драма, мюзикл и ужасы, повествует о странных событиях в школе современного танца в день выпускного. Главную роль в картине исполнила известная французская танцовщица София Бутелла, сумевшая начать успешную кинокарьеру благодаря своим ролям в фильмах «Уличные танцы», «Кингсмэн», «Стартрек» и «Мумия».

Последний месяц осени несет украинскому зрителю еще больше громких кинопремьер. Так, 1 ноября на экранах начнут показывать фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства», основанный на одноименных сказке и балете. Главные роли в фильме исполнят Маккензи Фой, Хелен Мирен, Морган Фримен и Кира Найтли.

Одновременно в прокат выйдет фильм-биография «Богемская рапсодия» о жизни и творчестве культового британского музыканта, певца и лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Роль последнего исполнит Рами Малек.

С 8 ноября украинский зритель сможет посмотреть очередной перезапуск шведской трилогии «Девушка с татуировкой дракона». Предстоящий драматический триллер «Девушка, которая застряла в паутине» с Клэр Фой в роли Лисбет Соландер станет продолжением истории хакерши и журналиста, на этот раз оказавшейся в сети шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Тогда же на экраны выйдет украинский фильм «Дикое поле» режиссера Ярослава Лодыгина, являющегося экранизацией романа Сергея Жадана «Ворошиловград». Для Лодыгина, более известного в качестве ведущего Радио Аристократы, это дебютная режиссерская работа.

На 15 ноября намечена украинская премьера фэнтези «Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда». Это уже вторая часть серии спин-оффов фильмов о Гарри Поттере, в которой описываются события, происходящие задолго до истории юного волшебника. В центре сюжета - выпускник Хогвартса, магзоолог Ньют Саламандер, противостоящий злому волшебнику Геллерту Грин-де-Вальду. Актерский состав фильма выдался по-настоящему звездным: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп, Эзра Миллер и многие другие.

Также в прокат выйдет драматический триллер «Вдовы» от оскароносного режиссера Стива Макуина. Фильм расскажет историю четырех женщин, которые не имеют ничего общего, кроме долгов, оставленных их погибшими мужчинами-преступниками. Женщины объединят свои усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации. В главных ролях Виола Дэвис, Мишель Родригес, Колин Фаррел, Лиам Ниссон и другие.

Под конец ноября на экраны выйдет биографический фильм «Первый человек», который расскажет историю американского астронавта Нила Армстронга, ставшего первым землянином, ступившим на поверхность Луны. События, описанные в фильме, охватят почти десятилетний период подготовки к миссии НАСА на Луну и непосредственно сам «маленький шаг» человека на поверхности спутника Земли. Главные роли в фильме исполняют Райан Гослинг и Клэр Фой.

Одновременно в прокат выйдет фильм ужасов «Суспирия» - ремейк одноименной картины итальянского режиссера Дарио Ардженто, одного из самых влиятельных имен в жанре хоррор. В фильме 2018 года главные роли исполнят Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Морец, а также Джессика Харпер, сыгравшая главную роль в классической «Суспирии» 1977 года. По сюжету, юная американская балерина приезжает учиться в европейскую танцевальную школу, где оказывается втянутой в череду загадочных событий вокруг шабаша ведьм.

Кроме того, под конец осени на экраны украинских кинотеатров выйдет свежая экранизация истории о знаменитом благородном разбойнике - «Робин гуд». В главных ролях - Тэрон Эджертон, Джейми Дорнан, Джейми Фокс и другие.

Осенний театральный сезон в Киеве

Традиционно, многие театры Киева с приходом осени открывают новый сезон. А, значит, столичных театралов ждут как премьеры спектаклей, так и показы уже давно полюбившихся постановок.

Так, 21 сентября уже 93-й театральный сезон после летней паузы открывает Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки. В этот вечер там покажут драматический спектакль «В плену страстей» и моноспектакль «Александр Вертинский. Бал Господень». С этого момента театр будет давать спектакли каждый вечер, а то и по несколько в день. Подробнее можно узнать по ссылке.

А вот известный благодаря своему внешнему виду Театр на Подоле театральный сезон уже успешно открыл еще 7 сентября. В нынешнем сезоне посетителей театра ждет сразу несколько премьер, в том числе довольно провокационных: спектакль о любви без табу «Девочка с медвежонком, или Несовершеннолетняя...», комедия «Сильнее страсти, больше, чем любовь», спектакль, раскрывающий секрет семейного счастья «Свободные отношения», семейная история «Мать» и совместный с театром «Мизантроп» проект «Орестея». Подробнее можно узнать по ссылке.

Также 7 сентября новый сезон начал Киевский академический театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра, и сразу с премьеры трагикомической фантазии «Разлучник». Следующий показ этого спектакля намечен на 21 сентября. Кроме этого, осенью посетителей театра ждут еще две премьеры: уже 15 сентября здесь впервые покажут спектакль «Любовь, джаз и черт», а 16 сентября - «Дом на краю души». Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, в сентябре свой предюбилейный 39-й сезон открывает театр «Золотые ворота». Небольшой, но уютный театр на Золотых практически каждый вечер открывает зрителю свои двери. Здесь, в основном, молодые актеры представляют оригинальные спектакли для молодой аудитории. Подробнее можно узнать по ссылке.

Киевский национальный академический театр оперетты открывает новый сезон с 15 сентября – уже 84-й по счету. По этому случаю здесь пройдет специальный гала-концерт. Ну, а уже 16 сентября здесь покажут первую в этом сезоне пьесу – «За двумя зайцами». Ближайшая премьера намечена на 23 сентября, когда зрители театра впервые увидят на экспериментальной сцене оперетты монолог-исповедь «Аккомпаниатор». Подробнее о репертуаре театра оперетты можно узнать по ссылке.

Столичные осенние вечеринки

Хотя лето является более актуальным временем для всевозможных вечеринок, на осень в Киеве также припасены несколько мероприятий для тех, кто не желает сдаваться хандре.

Вечеринка на балконе. Всі. Свої и Аристократы (15 сентября, Киев)

15 сентября у столичных тусовщиков будет отличная возможность еще раз провести чудесный вечер на самом большом балконе Киева, где в этот день крупнейшая платформа украинских брендов Всі. Свої совместно с Радио Аристократы устраивают маркет «Свой фэшн».

Во время вечеринки гости смогут совместить приятное с полезным: ознакомиться с модными новинками от украинских дизайнеров, приобрести себе понравившиеся товары и вкусно покушать на фудкорте, а также потанцевать под отличную музыку от энергичной Дарьи Коломиец и атмосферного Влада Буйвола.

Вход на мероприятие свободный. Место проведения – улица Десятинная 12, начало в 18:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Закрытие Зеленого театра (21 сентября, Киев)

Столичный Зеленый театр на летний период становится настоящим домом для столичных любителей концертов и дискотек. Однако теперь пришло время попрощаться до следующего лета.

По этому случаю в знаменитой «Зеленке» устраивают грандиозную вечеринку-закрытие. В частности, на ней музыкальную атмосферу будут создавать такие мастера своего дела, как Selecta, Ba-Blow, Raft Tone, Cheros, Sheemy, Bludov, LVL. Ну, а хедлайнером вечера станут британцы Stooki Sound. Помимо этого, гостям обещают веселую компанию, коктейли на баре, бассейн и пляж.

Стоимость билетов от 300 грн. Адрес клуба - Парковая дорога, 2. Начало в 22:00 и до утра. Подробнее можно узнать по ссылке.

Boiler Room x Схема (13 октября, Киев)

В последние годы Киев уверенно движется к званию одной из европейских столиц электронной музыки. В октябре в Украине состоится долгожданная вечеринка под эгидой легендарных Boiler Room. Это глобальная онлайн-музыкальная радиовещательная платформа, которая запускает и транслирует живые музыкальные сессии по всему миру. Основанная в Лондоне в 2010 году, теперь Boiler Room проводит шоу почти в 100 городах по всему миру. Наконец, к ним присоединится и Киев.

Впрочем, уже известно, что киевская Boiler Room будет не совсем канонической, что можно списать на тестовый режим мероприятия. Ведь традиционно приглашение на вечеринку можно только выиграть, а место проведения, как и звездный хедлайнер, держатся в секрете до последнего дня. В случае же с киевской вечеринкой, все это известно заранее, исполнители там выступают исключительно украинские и попасть туда могут все, кто купит билет.

Тем не менее, сам факт проведения в Украине мероприятия под эгидой Boiler Room, это уже большое событие для украинской электронной музыки. Хотя бы потому, что посмотреть вечеринку онлайн смогут люди по всему миру, и это будет отличная возможность для украинских музыкантов заявить о себе далеко за пределами родной страны.

Стоимость билетов на киевский Boiler Room от 340 грн. Место проведения вечеринки – улица Межигорская, 82, помещение бывшего завода Tetra Pak. Начало в 23:00 и до 10:00 следующего дня. Подробнее можно узнать по ссылке.

***

Как видим, осень – это совершенно не повод впадать в депрессию и запираться дома. Ведь в октябре-ноябре украинцев ждет не меньше интересных событий, чем в летние месяцы. И, разумеется, перечисленными выше мероприятиями осенний развлекательный репертуар никак не ограничивается. Да и путешествовать зимой тоже очень даже увлекательно, был бы позитивный настрой. Так что одевайтесь потеплее, приглашайте родных-друзей, запасайтесь чаем-кофе и отправляйтесь за впечатлениями!

Марина Григоренко