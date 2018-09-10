В аэропорту "Борисполь" снова откроют терминал F ради лоукостов

В аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоу-костов, а также чартерных авиакомпаний.

В аэропорту Борисполь приняли решение о расконсервации терминала F с апреля 2019 года.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Павел Рябикин, передает avianews.

В аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоу-костов, а также чартерных авиакомпаний.

«Терминал F предусматривает возможность пешеходных технологий (когда пассажиры идут на посадку к самолету пешком, прим.), которые очень любят авиакомпании лоу-кост сегмента. В терминале F это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты», — сказал Рябикин.

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Помимо этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам, запросившим слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в терминале D, а в терминале F.

Ранее Рябикин сообщил журналистам, что лоу-кост Ryanair, который в сентябре начал полеты из Киева, очень заинтересованы работать в терминале F, поскольку он лучше подходит для их модели работы. Однако на первом этапе бюджетник будет обслуживаться в Борисполе в терминале D.

В настоящий момент в аэропорту Борисполь для обслуживания пассажиров используется только терминал D. Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года, а терминал F, построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, две новые авиакомпании появятся в Украине до конца этого года.