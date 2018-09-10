Две новые авиакомпании появятся в Украине до конца этого года – Омелян

По словам министра, появление новых авиакомпаний зависит от того, насколько вовремя частная компания сможет пройти все процедуры.

Два новых авиационных перевозчика с международным и украинским капиталами появятся в Украине до конца этого года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе совместного брифинга с главой Представительства Европейского Союза в Украине Хьюгом Мингарелли.

«Относительно двух новых авиаперевозчиков переговоры идут. Я думаю, все будет хорошо. Мы ориентируемся на конец этого года. Но я не хочу сейчас загадывать, ведь это зависит от того, насколько вовремя частная компания сможет пройти все процедуры», - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, в июне Омелян заявлял, что в Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом. В феврале министр говорил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.