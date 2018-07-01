В центре Львова установили вроцлавского гнома (фото)

Бронзовую статуэтку Вроцлавского гнома установили возле часовни Боимов.

Сегодня во Львове установили и торжественно открыли бронзовую статуэтку Вроцлавского гнома, который является символом этого города. Мэр города Вроцлава Рафал Дуткевич подарил гномика городу-партнеру Львову.

Как передает пресс-служба ЛГС, по словам Дуткевича их несколько по всему миру.

«Мэр Львова Андрей Садовый сказал, что львы с часовни Боимов будут стеречь нашего гномика. Говоря «нашего», я имею в виду львовско-вроцлавского. И это пример того, что миграция происходит в две стороны: много граждан Украины проживает в г. Вроцлав и чувствуют себя, как дома. По этой причине я очень счастлив. А этот гном выбрал противоположное направление и отправился из Вроцлава во Львов, где люди тоже чувствуют себя, как дома.

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Это история, которая началась, если говорить об этих гномиках, в 2005 году. Их больше, чем 300, и есть уже несколько десятков по всему миру. Я очень рад, что сегодня он есть также во Львове, потому что есть в Вашингтоне, Рейкьявике, Дрездене, Вильнюсе, Каунасе. А сегодня в самом важном и самом красивом месте и, без сомнения, в одном из центров мира", — отметил мэр Вроцлава Рафал Дуткевич.