Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между Стамбулом и Одессой

Так, из Одессы авиакомпания будет вылетать в 10:25 и 21:40, а из Стамбула в 07:55 и 19:10

Авиакомпания Turkish Airlines, базовый перевозчик Турции, с 1 июля увеличит количество прямых рейсов между Стамбулом и Одессой с 11 до 14 рейсов в неделю.

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Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы в Одессу будут выполнятся 14 раз в неделю ежедневно.

Так, из Одессы авиакомпания будет вылетать в 10:25 и 21:40, а из Стамбула в 07:55 и 19:10

В пресс-службе также, отметили, что полетная сетка авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Как сообщал УНИАН, в апреле вице-президент Turkish Airlines по продаже в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше заявил, что авиакомпания намерена увеличить частоту рейсов на действующих маршрутах Одесса-Стамбул и Киев-Стамбул в случае окончательной договоренности между администрациями гражданской авиации Украины и Турции.

Справка УНИАН. Turkish Airlines - флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 255 иностранных и 49 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

В Украине авиакомпания работает с 1993 года.