Turkish Airlines отправят в Киев на финал Лиги Чемпионов свой самый большой самолет (фото)

Использование более вместительного авиалайнера в этот период связано с повышенным спросом на билеты.

Turkish Airlines в конце мая выполнит в Киев несколько рейсов на самом большом пассажирском самолете во флоте авиакомпании — Boeing 777-300ER.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиаперевозчика.

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349-местный авиалайнер прилетит в киевский аэропорт Борисполь из Стамбула вечером 25 мая и утром 26 мая в преддверии финального матча Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет вечером 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Также компания выполнит все три рейса Стамбул-Киев и Киев-Стамбул на Boeing 777 27 мая.

Использование более вместительного авиалайнера в этот период связано с повышенным спросом на билеты. Обычно на маршруте Киев-Стамбул Turkish Airlines использует самолеты Airbus A330 в компоновке на 289 мест.

Ожидается, что в день матча аэропорт Борисполь будет работать с двойной нагрузкой.

Чтобы разместить на аэродроме все прилетевшие самолеты, в качестве стоянки будут использовать старую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и зону военного сектора.