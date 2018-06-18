Полет в "маленький Краков": из трех украинских городов запустили новые авиарейсы в польский Люблин (фото)

Люблин стал ближе к Украине. Запуск регулярных авиарейсов из Киева, Харькова и Херсона в «польский Оксфорд» окрестили «воздушным мостом» в отношениях между городами.

Украинская авиакомпания Bravo Airways 15 июня выполнила первые рейсы из Киева и Херсона в польский Люблин. В понедельник, 18 июня, регулярное авиасообщение запущено между Харьковом и Люблином.

Город называют «польским Оксфордом» (ввиду большого количества вузов, среди студентов которых – немало украинцев), «маленьким Краковом» (здесь много достопримечательностей) и «козьим градом» (из-за логотипа).

Официальный туристический слоган города — «Люблин – город вдохновения» (Lublin – miasto inspiracji). И после экскурсии по нем сомнений не остается, что это действительно так: ни одного туриста точно не оставит равнодушным самое красивое место в Люблине – старый город – с его узкими улочками, разноцветными домами и особенной атмосферой.

Сегодня польский город Люблин выступает культурным, образовательным, транзитным и бизнес-центром, который привлекает с каждым годом все больше путешественников, студентов и бизнесменов со всех уголков мира.

Приятный бонус – из Люблина есть рейсы автобусных лоукостеров, а это означает, что внутри Польши можно путешествовать по цене от одного евро.

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Как рассказали в Bravo Airways, компания выбрала данное направление, поскольку на него наблюдается значительный спрос.

«Много украинцев там (в Люблине – УНИАН.) работает, многие там учатся, имеют бизнес», - отметил гендиректор авиакомпании Игорь Логвиненко.

Президент Люблина Кшиштоф Жук считает, что Bravo Airways сделала правильный выбор польского города, это сообщение, убежден он, должно быть выигрышным: в Люблине учатся около 4 тысяч студентов из Украины, также здесь проживают более 20 тысяч украинцев.

Стоимость перелета в Люблин с Bravo Airways

Авиакомпания анонсировала, что стоимость перелета стартует от 1300 гривень. Заходим на сайт компании и пытаемся забронировать билеты.

Согласно информации на сайте Bravo Airways, полет обойдется вам от 783 гривень из Киева, из Харькова и Херсона – от 1696 и 1304 гривень соответственно. Стоит отметить, что все тарифы включают возможность перевозки багажа весом до 23 килограмм.

На вопрос о спросе на рейсы в Люблин гендиректор Bravo Airways ответил: "Люди еще ждут. Мы должны понимать, что люди будут покупать билеты только тогда, когда увидят самолет в Люблине… На данный момент продажи не очень большие". Но он считает, что после первых авиарейсов начнут доверять авиакомпании и путешествовать с ней.

Длительность полетов и расписание

От 1 часа 20 минут до 2 часов, в зависимости от аэропорта вылета/прилета. Отмечается, что расписание составлено с учетом удобства как для туристических, так и деловых поездок, а также с учетом стыковок с множеством других направлений.

Все рейсы прибывают в принимающий аэропорт Люблин, который располагается примерно в 10 км от центра города. Из терминала аэропорта несколько раз в день курсирует поезд, а также маршрутные такси, что позволяет всего за 15 минут добраться в центр города.

Полеты из Киева и Херсона в Люблин (и обратно) будут выполняться три раза в неделю, из Харькова - два.

Из аэропорта «Киев» самолеты Bravo Airways будут совершать регулярные рейсы в Люблин по средам, пятницам и воскресеньям в 22:35, 13:50 и 18:10 соответственно. Возвращение в украинскую столицу - по понедельникам, четвергам и пятницам в 05:45, 09:45 и 19:40.

Вылеты их Херсона запланированы на четверг, пятницу и воскресенье на 03:10, 18:25 и 22:45 соответственно, из Люблина - по средам, пятницам и воскресеньям на 23:30, 14:45, 19:05.

Также с 18 июня запустили рейсы из Харькова в Люблин. Вылеты из украинского города запланированы по понедельникам и четвергам в 04:15 и 08:15 соответственно, обратно - в те же дни в 00:25 и 04:25.

Справка. Украинская авиакомпания Bravo Airways была основана в 2012 году. Основным видом ее деятельности являются пассажирские перевозки по регулярным и чартерным маршрутам.

С момента основания Bravo Airways перевезла более 500 тысяч пассажиров. Компания эксплуатирует среднемагистральные самолеты Boeing McDonnel Douglas (MD-82/83) и Boeing 737, базирующиеся в международном аэропорту "Киев".