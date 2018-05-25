SkyUp расширила географию полетов в аэропорты Украины

14:41, 25 мая 2018
Новости туризма
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SkyUp расширила географию полетов в аэропорты Украины / фото avianews.com

Об этом пишет ЦТС.

Если в первые дни после начала полетов, они выполнялись из/в аэропорт Киев (Жуляны) из Шарм-эль-Шейха, то с 22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харьков. А 24 мая SkyUp выполнила рейсы в/из Запорожья. Из этих областных центров авиакомпания летала в турецкую Анталью.

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Напомним, ранее перевозчик обратился в Госавиаслужбу с просьбой выдать назначения на полеты по 55 маршрутам.

Пока перевозчик оперирует только одним самолетом Boeing 737-800. Второе воздушное судно компании должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

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Теги: #аэропорт#SkyUp