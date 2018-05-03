Pegasus Airlines распродает "зимние" билеты в Стамбул и Анкару от 40 долларов

Акционные авиабилеты из Украины в Стамбул или Анкару будут доступны по цене от 40 долларов до 10 мая при условии вылета после 28 октября.

Турецкий лоу-кост Pegasus Airlines начал распродажу билетов на рейсы в период зимней навигации полетов, которая начнется 28 октября 2018 года.

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Как сообщает avianews.com, в рамках акции полеты из Украины в Стамбул или Анкару будут доступны по цене от 40 долларов с учетом сборов в одну сторону.

Так, билеты на рейсы Запорожье-Стамбул можно купить по цене от 40 долларов, перелеты из Одессы в Анкару и из Харькова в Стамбул доступны по 41 доллару, из Киева в Анкару - от 42 долларов, из Львова в Стамбул - от 46 долларов.

Отмечается, что купить билеты по минимальным ценам можно, если выбирать рейсы с 28 октября 2018 года. Также скидки доступны на некоторые рейсы по указанным направлениям при вылете в сентябре и октябре.

Продлится распродажа до 10 мая, после чего цена билетов вернется на обычный уровень.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стали известны маршрутные предпочтения украинских пассажиров, летающих в Турцию.