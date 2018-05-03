Pegasus Airlines распродает "зимние" билеты в Стамбул и Анкару от 40 долларов

18:38, 03 мая 2018
Новости туризма
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Лоукост Pegasus Airlines предлагает скидки на билеты из Украины в Турцию / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает avianews.com, в рамках акции полеты из Украины в Стамбул или Анкару будут доступны по цене от 40 долларов с учетом сборов в одну сторону.

Так, билеты на рейсы Запорожье-Стамбул можно купить по цене от 40 долларов, перелеты из Одессы в Анкару и из Харькова в Стамбул доступны по 41 доллару, из Киева в Анкару - от 42 долларов, из Львова в Стамбул - от 46 долларов.

Отмечается, что купить билеты по минимальным ценам можно, если выбирать рейсы с 28 октября 2018 года. Также скидки доступны на некоторые рейсы по указанным направлениям при вылете в сентябре и октябре.

Продлится распродажа до 10 мая, после чего цена билетов вернется на обычный уровень.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стали известны маршрутные предпочтения украинских пассажиров, летающих в Турцию.

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Теги: #Турция#Стамбул#Анкара#туризм#лоукостер#авиабилеты#Pegasus Airlines#советы туристам#путешествия#скидки