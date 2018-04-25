В Turkish Airlines рассказали о маршрутных предпочтениях украинских пассажиров

Около 30% пассажиров следуют в Стамбул, а 70% путешественников, выбравших рейсы турецкой авиакомпании, продолжают перелет дальше, сделав пересадку в Стамбуле.

Пассажиры на украинских рейсах Turkish Airlines чаще всего летят в Стамбул или с пересадкой в Стамбуле в Анталью, Нью-Йорк, Чикаго, Мальдивы, Барселону, Сеул и Бангкок.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Борисполе вице-президент компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше, передает avianews.com.

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Как уточнил генеральный директор представительства Turkish Airlines в Киеве Динчер Саиджи, около 30% пассажиров следуют в Стамбул, а 70% путешественников, выбравших рейсы турецкой авиакомпании, продолжают перелет дальше, сделав пересадку в Стамбуле.

При этом пассажирам, выбравшим длительную пересадку в Стамбуле свыше 20 часов при полете по определенным направлениям авиакомпания предоставляет бесплатное проживание в гостиницах Стамбула в рамках программы Stopover in Istanbul.

Также сообщается, что по итогам 2017 года Turkish Airlines перевезла более 600 тыс. пассажиров на рейсах между городами Украины и Стамбулом, что на 18% превысило показатель 2016 года.

В настоящий момент Turkish Airlines летает из Стамбула в шесть городов Украины: Киев, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Turkish Airlines продали свой самый дорогой в истории авиабилет.