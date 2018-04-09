Названы лучшие страны для бизнес-туризма

Первое место в рейтинге стран, куда советуют отправиться бизнес-туристам для успешного предпринимательства, заняла Германия.

Эксперты определили топ-стран мира, где на государственном уровне создаются самые благоприятные условия для начала собственного бизнеса и куда лучше ехать для развития своих стартапов.

Соответствующий рейтинг был опубликован U. S. News and World Report, который до этого уже публиковал общий рейтинг "лучших стран мира".

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Так, первое место в рейтинге заняла Германия (третье место в общем рейтинге лучших стран мира), которая тратит 2,88% своего ВВП на развитие и исследования.

На втором месте - Япония (3,28% ВВП на развитие и пятое место в рейтинге лучших стран), на третьем - США (2, 79% ВВП на развитие и восьмое место в рейтинге лучших стран).

Далее расположилась Великобритания (1,70% расходов ВВП на развитие и четвертое место в рейтинге лучших стран). Замыкает пятерку лучших стран для успешного развития стартапов лидер рейтинга лучших стран мира - Швейцария (тратит 2,97% ВВП на исследования и развитие).

Также в топ-10 стран для успешного начала собственного бизнеса вошли Швеция, Канада, Сингапур, Нидерланды и Норвегия.

Украина в этом рейтинге на 48 месте (между Панамой и Чили), что несколько лучше, чем ее позиции в рейтинге лучших стран мира - там у Украины 69 место.

Отметим, ранее стало известно, европейские города больше всего страдают от пробок.