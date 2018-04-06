Стало известно, какие европейские города больше всего страдают от пробок

Из 25 городов, оказавшихся в рейтинге, 10 являются столицами государств.

В тройку лидеров по уровню загруженности дорог в 2017 году среди европейских городов вошли Москва, Лондон и Париж.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным международной компании Inrix, которая изучает организацию дорожного движения в различных странах и городах, парижские автомобилисты проводят в пробках в среднем 65 часов в году. Жители Лондона стоят в пробках 73 часа в году. А безусловным лидером данного рейтинга является столица России Москва, жители которой теряют в дорожном трафике 91 час в году.

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На четвертом месте оказался Стамбул, в котором можно провести в пробках в среднем 59 часов в году.

На пятом месте стоит российский Краснодар с показателем в 56 потерянных часов жизни в году. Шестым оказался швейцарский Цюрих, где люди проводят в пробках в среднем 54 часа в году.

Седьмое и восьмое места в данном рейтинге (или скорее антирейтинге) заняли опять российские города - Санкт-Петербург (53 часа) и Сочи (48) соответственно. А Еще один российский город - Нижний Новгород - замыкает первую десятку городов с "жестким" трафиком с показателем 47 часов.

Стоит отметить, что ни один украинский населенный пункт не попал в ТОП-25 европейских городов с самыми большими пробками.

Как отмечает The Telegraph, из этих 25 городов 10 являются столицами государств.

Столь удручающая ситуация с трафиком в Москве, пишет издание, может быть связана с привилегиями в дорожном движении, которые предоставляются кортежам богатых и знаменитых, что может затруднять весь остальной трафик.

Что касается Лондона, Парижа и ряда других европейских городов, их власти изучают возможности сделать свои населенные пункты более дружественными к людям, а не автомобилям, в том числе за счет ограничения на въезд в центральную часть города.