Нередко "вторые" города ничем не уступают столицам, а то и превосходят их.

Чаще всего при путешествию в другую страну выбор туристов падает на столицу. Однако часто "первые" города этих стран бывают если не переоцененным, то точно переполненными.

Так почему бы не променять столицу на "второй" город? Тем более, что довольно часто этим городам точно есть что предложить туристам. Издание The Independent перечислило лучшие вторые по величине города в разных странах, на которые стоит обратить внимание.

1. Гамбург, Германия. Второй по величине немецкий город (и крупнейший нестоличный город ЕС) гораздо легче исследовать, чем обширный и переполненный Берлин – благодаря удобному для навигации историческому центру, включающему внесенные в список ЮНЕСКО районы Шпайхерштадт и Конторхаус. И пока Берлин славится своими клубами, Гамбург больше специализируется на культуре – чего только стоит Эльбская филармония и местные музеи.

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2. Мумбаи, Индия. Дели может быть столицей Индии, но, давайте будем честными – ему не хватает внешнего вида. В отличие от второго по величине города страны Мумбаи, который имеет вторую по величине (и внесенную в список ЮНЕСКО) коллекцию зданий в стиле ар-деко после Майами. А еще здесь расположен один из крупнейших рыбных рынков в мире – настоящий рай для гурманов.

3. Тарту, Эстония. Как бы туристов не манил Таллинн с его внесенным в список ЮНЕСКО старым городом, существует множество причин, по которым второй по величине город Эстонии также заслуживает внимания. Тарту станет культурной столицей Европы в 2024 году – и это заслуженная награда для города, в котором расположен один из старейших университетов мира и более 20 музеев.

4. Монреаль, Канада. Заполненный парками Монреаль превосходит канадскую столицу Оттаву (столицу Канады) по ряду причин – для начала, Монреаль является домом знаменитого Цирка дю Солей и считается самым экологически устойчивым городом Северной Америки.

5. Краков, Польша. Второй по величине польский город был дважды перестроен в 13 веке после опустошительных монгольских вторжений, но уцелел практически невредимым во время Второй мировой войны – в отличие от Варшавы, которую пришлось перестраивать с нуля, Краков полон старинных зданий и памятников, будь то Вавельский королевский замок 16-го века или музей "Подземный рынок".

6. Цюрих, Швейцария. Берн, возможно, и является столицей Швейцарии, но он также является одним из самых маленьких городов – с населением всего 133 тысяч человек по сравнению с 1,4 миллионами жителей Цюриха. И там определенно есть что посмотреть.

7. Милан, Италия. Невероятную красоту Рима невозможно отрицать, но есть что-то чудесное в сдержанной элегантности Милана, который к тому же гораздо легче исследовать. Например, из миланского аэропорта Линате до центра города на такси можно добраться всего за 20 минут, а новая линия метро позволяет путешественникам прямо из аэропорта направиться к Миланскому собору.

8. Суонси, Уэльс. В последние годы Суонси, а не Кардифф, превратился в столицу прибрежной прохлады не только благодаря своей близости к Тропе побережья Уэльса, но и благодаря шквалу новых культурных событий.

9. Сидней, Австралия. Канберра может быть столицей Австралии, но она сильно уступает в плане культуры и искусства. Канберре также не хватает пляжей – в отличие от Сиднея, где их более 100.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали шесть уютных романтических городов Европы, которые можно посетить вместо таких популярных локаций, как Париж или Венеция.

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