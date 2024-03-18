Больше всего отдыхающих бесят попутчики, которые грубят обслуживающему персоналу и постоянно напиваются.

Как бы хорошо не складывался ваш отдых, есть одна совершенно независящая от вас вещь, которая может его испортить – это другие туристы, которые ведут себя отвратительным образом. Особенно если эти люди – ваши попутчики или соседи по отелю, рядом с которыми вы вынуждены проводить большую часть отдыха.

Согласно недавнему исследованию Ocean Florida, проведенному среди 2 тысяч британцев, 73% заявили, что они считают совершенно неприемлемым грубое общение с обслуживающим персоналом.

Второе место в рейтинге худших отдыхающих заняли люди, которые находятся большую часть отпуска в состоянии алкогольного опьянения – отдыхать рядом с ними не желают 57% опрошенных.

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Замыкают тройку худших туристов те, кто слишком громко слушает музыку – их не любят 50% опрошенных.

Также в рейтинг "плохих отпускников" попали те, кто постоянно висит в своем телефоне (49%), ходит босиком по салону самолета (44%), носит носки с сандалями (39%) и хлопает после посадки самолета (36%).

При этом участники опроса рассказали, сколько "красных флажков" они готовы простить своему товарищу по отпуску, прежде чем навсегда с ним распрощаться.

Так, после трех предупреждений списать со счетов "плохого туриста" готовы 17% опрошенных. Любопытно, что миллениалов (рожденные в 1981-1996 годах) меньше всего терпения: каждый четвертый готов распрощаться с попутчиком после всего лишь двух тревожных сигналов. Тем временем, бумеры (рожденные в 1946-1964 годах) и поколение X (рожденные в 1965-1980 годах) готовы простить до пяти "грехов", прежде чем принять решение больше не путешествовать с кем-то.

В то же время один из пяти опрошенных (21%) рассказали, что неподобающее поведение других людей во время отпуска привело к кратковременной ссоре с ними, а у 20% это вызвало желание прекратить поездку раньше. Каждому шестому (17%) этого оказалось достаточно, чтобы разорвать отношения и никогда больше не отдыхать с этим человеком.

В то же время психотерапевт Джорджина Штюрмер поделилась тремя главными советами о том, как не позволить позникшим во время отдыха "красным флажкам" мешать вашей следующей поездке.

1. Делитесь своими чувствами

"Стоит помнить, что другой человек может совершенно не осознавать последствий своего поведения. Если вы собираетесь обсудить с ними этот вопрос, используйте фразу "Я чувствую...". Это позволяет нам делиться своими чувствами, не чувствуя при этом обвинения или акта агрессии", – отметила Штюрмер.

2. Подавайте пример

"Если вас раздражает чье-то поведение, например, если он постоянно разговаривает по телефону, подайте пример поведения, которое вы хотели бы видеть. Вы также можете попробовать сказать им, как вам нравится откладывать телефон и иметь возможность расслабиться", – посоветовала эксперт.

3. Выясните, что вас действительно беспокоит

"Вы действительно думаете, что у них есть раздражающая привычка? Или с вами происходит что-то более глубокое? Возможно, их поведение каким-то образом вызывает у вас более глубокий уровень гнева, разочарования или негодования, из-за других обстоятельств, помимо поездки и отдельных людей", – предупредила психотерапевт.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог и эксперт по путешествиям из Ski Vertigo Алекс Дайер назвал главные грехи пассажиров на борту самолета и поделился своими советами, как стать хорошим попутчиком.

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