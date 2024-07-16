Причина – кризис в работе авиадиспетчерских служб аэропортов и погодные условия.

В пик летнего сезона отпусков отдых туристов в Европе может быть омрачен в результате рекордно большего количества задержанных или отмененных рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров.

Как заявил исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон в комментарии The Independent, авиадиспетчерские службы до сих пор переживают серьезный кризис после пандемии коронавируса: если до пандемии на авиадиспетчерские службы приходилось "менее 5%" от общего числа задержек рейсов по всей Европе (не считая забастовки авиадиспетчеров, преимущественно во Франции), то сейчас их доля порой достигает 30%.

"После Covid ситуация стала еще хуже. Первые пару недель летнего сезона, апрель и май прошли достаточно хорошо. Это было меньше 10%, так что мы смогли справиться. Но за последние 10 дней что-то произошло с точки зрения организации или укомплектования персоналом. Мы, как и другие авиакомпании, справлялись с 30% задержек со стороны до диспетчерской службы", – отметил Уилсон.

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По состоянию на утро 15 июля, в начале рабочей недели, лоукостер сообщил, что более 100 его "первых волн" вылетов были задержаны из-за ограничений на количество слотов в органах управления воздушным движением. В воскресенье последствия были еще хуже: 125 из 580 самолетов первой волны ждали слотов, что составляет 22% от общего числа.

"Это ужасно для наших экипажей, это ужасно для пассажиров", –констатировал Уилсон, поскольку если не удается отправить первую волну вовремя, задержки неизбежно накапливаются позже в течение дня.

Также проблемы со своевременным вылетом рейсов признал еще один лоукостер easyJet, который 14 июля даже был вынужден отменить 22 рейса в Великобритании – 1,2% от общего числа более чем 1800 рейсов.

"Небольшое количество рейсов вчера, к сожалению, были отменены из-за побочного воздействия задержек в работе авиадиспетчерской службы по всей Европе. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и предоставили клиентам возврат средств или трансфер на альтернативный рейс, а также проживание и питание в отеле", – прокомментировал в понедельник представитель easyJet.

При этом в Евроконтроле (Европейская организация по безопасности воздушной навигации – ред.) предупредили, что ситуация с задержками и отменами летних рейсов может ухудшиться.

"Лето 2024 года будет особенно трудным из-за сильного роста трафика и насыщения сети в сочетании с неблагоприятными погодными условиями. Большие части европейской сети воздушного движения испытывают на 10-20% больше трафика, чем в 2019 году, который был самым высоким годом с точки зрения воздушного движения в Европе", – сообщили в Евроконтроле.

При этом, по данным организации, задержки рейсов из-за погодных условий увеличились в июне на 54%.

"Июньская ситуация продолжилась и в июле, с очень значительной задержкой из-за погодных условий (обычно из-за конвективной погоды), а также проблем вместимости и персонала. Частично эти вопросы вытекают из ситуации в Украине", – заявил представитель Евроконтроля.

Как сообщал УНИАН, также в июле 2024 года в ряде стран Европы ожидаются масштабные забастовки персонала аэропортов и авиакомпаний, что может привести к задержакам и отменам рейсов.

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