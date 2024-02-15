Некоторые отели предлагают в рекламе заманчивую цену, которая по факту составляет лишь часть общей суммы.

Отели все чаще используют "капельное ценообразование" (от английского drip pricing), разбивая общую стоимость услуги на более мелкие составляющие. Нечто подобное уже давно используют бюджетные авиакомпании, предлагая дешевые билеты, но при этом устанавливая довольно высокую отдельную плату за сопутствующие услуги – регистрацию, распечатку билета, провоз багажа и многое другое.

Однако, как отмечается в материале Faster Capital, таким образом клиент вводится в заблуждение: в рекламе ему предлагают заманчивую цену, которая по факту составляет лишь часть общей суммы. И довольно часто финальная стоимость может быть выше, чем у других предложений, которые изначально кажутся менее выгодными.

Работает это так: по мере того, как гость проходит процесс бронирования, постепенно добавляются дополнительные сборы, например, курортные сборы, городские налоги, плата за обслуживание, питания, стоимость полотенец и постельного белья, поздний/ранний заезд или выезд, использование Wi-Fi, пользование камерой хранения и многое другое.

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Также некоторые отели взымают дополнительную плату за возможность "бесплатной" отмены брони. Например, как свидетельствует исследование защитников прав потребителей Which?, один из отелей сети Marriott Delta взимает дополнительные 24 фунта стерлингов за ночь за возможность бесплатной отмены, так что при оформлении бронирования на четыре ночи стоимость подобной "страховки" составляет уже почти 100 фунтов стерлингов.

В связи с этим туристам советуют все же сравнивать цены в разных отелях и обязательно уточнять, например, связавшись с отелем, какой будет итоговая стоимость.

Разумеется, у туристов в большинстве случаев есть возможносить отказаться от "дополнительных" услуг, однако тогда их отдых будет уже не таким комфортным. При этом наверняка найдутся другие отели, у которых эти услуши будут включены в стоимость.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи платформы Reddit рассказали, на какие "красные флажки" они обращают внимание при поиске отеля и заселении в него – это верный признак того, что лучше там не останавливаться на ночь.

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