Чтобы не стать жертвой мошенников и воров, нужно сохранять бдительность даже на отдыхе.

Туристы часто становятся мишенью для мошенников и карманников, поскольку они могут быть менее осведомлены о своем окружении в незнакомом городе.

Однако, по словам эксперта по безопасности путешествий из World Travel Protection Кейт Фитцпатрик, несколько вещей помогут туристам низить риск того, чтобы стать мишенью для преступников, пишет Express.

В частности, распространенной аферой, используемой для кражи у ничего не подозревающих туристов, является "Добрый самаритянин", когда кто-то делает вид, что протягивает руку помощи, например, предлагая показать дорогу. На самом деле он просто отвлекает жертву, пока его сообщник обворовывает ее.

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"Остерегайтесь, казалось бы, альтруистичных людей, стремящихся отвлечь вас, в то время как их сообщники воспользуются возможностью похитить ваши вещи. Бдительность – ваша лучшая защита", – предупредила експерт.

Также, по ее словам, не стоит "светить" слишком дорогими вещами в публичных местах.

"Выставление напоказ предметов роскоши может сделать вас главной мишенью. Преступники действуют сообща, наблюдая за каждым вашим шагом и выжидая идеального момента для нападения. Будьте осторожны даже в, казалось бы, безобидных ситуациях", – предупредила Кейт.

Также она сообщила, что в последнее время популярной аферой стали постановочные ситуации с участием полиции.

"Фальшивые полицейские ситуации становятся все более изощренными. Остерегайтесь требований о штрафах или обвинений в преступлениях. В зависимости от местоположения и обстоятельств постарайтесь проверить легитимность офицеров и сохраняйте бдительность", – пояснила эксперт.

Также она посоветовала туристам пораспрашивать у персонала отеля или арендодателя, распространены ли в месте их отдыха какие-то аферы, на которые следует обратить внимание.

Кроме того, Кейт добавила, что туристам следует с осторожностью раскрывать свою личную информацию и тщательно изучать пункт назначения.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Quotezone установили, что иностранные туристы больше всего рискуют быть обманутыми во Франции, считающейся одним из самых популярных туристических направлений в мире.

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