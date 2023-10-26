Две главные достопримечательности французской столицы Парижа – Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери – были признаны местами с самым большим количеством случаев мошенничества.

Иностранные туристы больше всего рискуют быть обманутыми во Франции, считающейся одним из самых популярных туристических направлений в мире.

К такому выводу пришли эксперты Quotezone, проанализировав, сколько туристов написали в отзывах на Tripadvisor о мошенничестве после посещения главных достопримечательностей Европы, пишет Express.

Отмечается, что две главные достопримечательности французской столицы Парижа – Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери – были признаны местами с самым большим количеством случаев мошенничества. В частности, многие туристы стали жертвами афер с поддельными билетами в этом районе.

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"Что разочаровывает, так это количество мошенничеств вокруг ее основания (Эйфелевой башни) и отсутствие полиции", – поделился впечатлениями от посещения Парижа пользователь Kris V в Tripadvisor.

"Поскольку это превратилось в туристическую ловушку, здесь повсюду продают всевозможные подделки, и атмосфера портится", – добавила пользовательница Mmerola22.

В то же время генеральный директор Quotezone Грег Уилсон дал туристам несколько полезных советов, как не стать жертвами мошенников.

"В местах с большим скоплением людей легко отвлечься, здесь процветают мошенники. Остерегайтесь всех, кто приближается к вам в таких ситуациях. У них есть много уловок, например, они предлагают подарки, предлагают сфотографироваться или притворяются, что помогают вам избавиться от пятна на вашей одежде", – отметил он.

При этом он посоветовал туристам не носить с собой наличные деньги и хранить банковские карты в сумке на молнии на груди или под одеждой.

Кроме того, заранее покупая билеты на туристические локации через Интернет, путешественникам советуют убедиться, что они используют официальные сайты с большим количеством хороших отзывов.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, как защититься от карманников в переполненных городах. Среди прочего, важно сохранять бдительность и держать свои ценности в безопасности.

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