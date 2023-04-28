По мере того, как аферисты становятся все хитрее, даже самые опытные путешественники могут стать жертвами их схем.

Туристы часто становятся мишенью для карманников и мошенников, поскольку в чужой стране гораздо труднее сориентироваться и оставаться бдительным.

Эксперт по путешествиям, основатель компании Panache Cruises Джеймс Коул рассказал о самых распространенных схемах мошенничества, на которые следует обратить внимание туристам, отправляясь в отпуск в популярные туристические города, пишет Express.

"Некоторые считают, что в путешествиях обманывают только наивных туристов. Но по мере того, как аферисты становятся все хитрее, даже самые опытные путешественники могут стать жертвами их схем. Важно ознакомиться с некоторыми из самых распространенных мошенничеств в сфере путешествий, чтобы вы могли учиться на ошибках других людей и распознавать, когда вас обманывают", – объяснил Коул.

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Также эксперт советует всегда держать свои ценности "ближе к телу" и быть осторожными с чрезмерно дружелюбными местными жителями, которые пытаются завоевать ваше доверие, чтобы заманить вас в аферу.

"Если что-то кажется подозрительным и слишком хорошим, чтобы быть правдой, доверьтесь своим инстинктам, потому что лучше перестраховаться, чем сожалеть", – добавил он.

Как чаще всего мошенники обманывают туристов

1. Наткнуться и уйти. Самый простой способ украсть чьи-то ценности – создать диверсию, чтобы их можно было застать врасплох. Одной из наиболее распространенных тактик карманных краж является метод "наткнуться и уйти", когда один из воров делает вид, что случайно натыкается на вас, а сообщник роется в ваших вещах, пока вы отвлекаетесь.

Чаще всего такое проворачивют в оживленных, шумных районах, таких как туристические достопримечательности и вокзалы, поэтому будьте особенно внимательны в этих местах. Старайтесь не носить с собой все ценные вещи, убедитесь, что у вас есть копии важных проездных документов, и носите под одеждой незаметный пояс для денег и документов.

2. Завышение стоимости такси. Никогда не соглашайтесь начать поездку, если водитель говорит вам, что счетчик неисправен, так как в конечном итоге вы получите дикую переплату. Также обязательно следите за счетчиком во время вождения, и если вы подозреваете, что он растет быстрее, чем обычно, просто попросите водителя остановиться и выйдите.

Также не лишним будет спросить о средней стоимости проезда на такси в отеле, воспользоваться официальной слуюбой такси, и если они не используют счетчик, обязательно договоритесь о стоимости проезда, прежде чем нанимать водителя.

3. Мошенничество с банкоматами. Местные мошенники все чаще используют скимминг кредитных карт, нацеливаясь на туристов. Так что вегда будьте осторожны, когда кто-то подходит к вам возле банкомата.

Обычно мошенники делают вид, что помогают вам избежать комиссий местных банков, но на самом деле они хотят использовать скиммер для карт, чтобы получить данные вашей карты. У них часто есть сообщник, ожидающий в очереди в банкомат, который будет поощрять вас делать то, что говорит мошенник.

Туристам также следует стараться избегать использования банкоматов в тихих районах и быть осторожными с теми, кто стоит слишком близко.

4. Мошенничество с обменными курсами валют. Если вы находитесь в стране, с валютой которой вы не знакомы, остерегайтесь продавцов, которые пытаются обмануть покупателей, возвращая меньше сдачи. Перед любой транзакцией обязательно подсчитайте, сколько денег вам должны вернуть, и найдите время, чтобы пересчитать сдачу.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям объяснил, как таксисты чаще всего "разводят" туристов и как этого избежать.

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