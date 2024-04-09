Эксперты прогнозируют, что туристов в Италии в 2024 году станет еще больше.

Италия уже давно считается одной из самых популярных среди туристов стран мира, и, по прогнозам аналитиков, именно ею больше всего в 2024 году будут интересоваться путешественники, желающие отдохнуть в Европе.

Разумеется, такой интерес не проходит без следа. Самые популярные направление в Италии, такие как Рим, Венеция, остров Капри или побережье Амальфи, уже давно страдают от чрезмерного туризма, что доставляет неудобства как самим туристам, так и местным жителям. Первые негодуют потому, что из-за огромных толп и очередей они не могут полноценно насладиться отдыхом, а вторые возмущены тем, что нарушается их привычный уклад жизни и растут цены. На этой волне многие популярные туристические города Италии вводят разного рода ограничения для туристов. Например, Венеция и вовсе сделала вход в город платным.

Более того, согласно свежему исследованию Srm-Intesa, туристов в Италии станет еще больше – в 2024 году ожидается рост числа гостей на 3,6%, а общее число посещений достигнет 447 миллионов. Например, только на Юге и на островах страны ожидается 85,2 миллиона посетителей, пишет L'Unione Sarda.

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Вполне логично, что в сложившейся ситуации путешественники начинают интересоваться другими, пока еще не столь забитыми туристами регионами Италии. Так, аналитики Srm-Intesa отмечают, что особый интерес проявляется к трем регионам.

1. Остров Сардиния. Этот остров, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Сардиния обладает морским побережьем длиной более 1800 км, а крупной курортной зоной на острове является Изумрудный Берег (Коста-Смеральда).

Белый песок с пляжей считается достоянием Сардинии, его категорически запрещается брать с собой – продажа песка, гальки и ракушки карается штрафами.

Среди достопримечательностей региона – архитектурные памятники разных эпох: доисторические нураги и "могилы гигантов", некрополи финикийцев, амфитеатры и термы римлян, башни и крепости пизанцев и генуэзцев, романские церкви, готические и барочные соборы.

На Сардинии средняя температура зимой держится на уровне 10 градусов тепла, потому отдыхать там комфортно в любое время года, если вы заинтересованы не только в пляжном отдыхе.

2. Регион Апулия. Это самая восточная область Италии, а ее административным центром является город Бари. Область омывается Адриатическим и Ионическим морями и имеет самую длинную береговую линию среди континентальных областей.

Среди самых известных достопримечательностей региона – коммуна Альберобелло недалеко от Бари, знаменитая благодаря своим уникальным сооружениям – труллами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы наверняка видели на фото эти белые домики с конической крышей.

В Апулии средиземноморский климат, а потому даже зимой средняя температура там держится на уровне около 9 градусов тепла.

3. Регион Кампанья. Самые известные города региона – Неаполь и Салерно. Также здесь расположен знаменитый вулкан Везувий и руины печально известного древнеримского города Помпеи.

Регион знаменит своими кулинарными традициями – именно здесь придумали пиццу. При этом в Кампанье весьма приятные цены.

Еще один интересный факт о регионе – там проживает одна из самых больших в Италии украинских диаспор, а потому там довольно часто можно услышать на улицах украинскую речь.

Климат в Кампанье теплый – там вполне комфортно гулять даже зимой.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path составило список из направлений в самых популярных туристических странах Европы – Хорватии, Испании, Италии и Греции, где можно избежать толп летом 2024 года, при этом не потеряв в качестве.

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