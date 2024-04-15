Лучшим временем для посещения Италии является межсезонье по целому ряду причин.

Италия – традиционно одно из самых популярных туристических направлений мира. Туристов там настолько много, что на улицах городов вроде Рима или Венеции уже просто не протолкнуться. Потому неудивительно, что многие путешественники начинают задумываться над тем, когда лучше всего посещать страну, чтобы избежать столпотворений.

Эксперт по путешествиям из Condé Nast Traveler Чарли Хоббс попытался разобраться, когда лучше всего посещать Италию, чтобы это было максимально комфортно и по погодным условиям, и по количеству туристов.

"Мне посчастливилось посетить страну дважды за последние двенадцать месяцев – один раз в августе и еще раз в марте этого года. Оба раза находясь в Риме, я останавливался возле фонтана Треви, и поэтому мне часто приходилось проходить мимо него, чтобы добраться до какого-либо пункта назначения. В разгар лета ступеньки, ведущие к воде, выглядели как трибуны в SeaWorld (популярная сеть тематических морских парков в США – ред.) в полноценный день – таковы были размер и плотность толпы. К моему удивлению, то же самое можно сказать и о визите в межсезонье. Существует ли вообще хорошее время для посещения Вечного города? А что насчет остальной страны?", – задался вопросом Хоббс.

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Эксперт констатировал, что, к сожалению, у таких достопримечательностей больше никогда не будет пусто. Тем не менее, период с октября по апрель – в любом случае лучшее время для посещения Италии.

"Весна – самое волшебное время на большей части территории Италии", – уточнила дизайнер впечатлений туристической компании Butterfield & Robinson Джорджия Юилл, чья работа сосредоточена на северных регионах страны (например, Милане и Доломитовых Альпах), но простирается и на юг.

По ее словам, с апреля по июнь можно ожидать мягкую погоду по всей стране и меньшее количество людей, чем в последующие месяцы. Жизнь начинается заново весной по всей стране, "от яркого цветочного бума на лугах Доломитовых Альп до теплых морей на Сардинии и Сицилии. Это также период возобновления социальной энергии: вечерняя температура способствует посиделкам за аперитивом, а время на свежем воздухе максимально увеличивается до того, как наступит жара". Также к маю в Италии наступает сезон артишоков, спаржи и помидоров.

При этом Юилл также рекомендует посетить север Италии в октябре: после напряженного летнего сезона этот регион обретает более спокойную жизнь со свежим воздухом и меняющимися цветами. "Это визуальная терапия", – говорит она.

В свою очередь Эмили Фицрой из Bellini Travel, которая "привезла" сериалы "Наследие" в Тоскану и "Белый лотос" на Сицилию, предпочитает осень, когда местные фермеры радуют гурманов свежими продуктами, а "летние" туристы как раз разъехались.

"Это, пожалуй, осень (лучшее времядля посещения – ред.), особенно начало октября, когда еще достаточно тепло, чтобы в последний раз окунуться в море, пообедать на свежем воздухе и насладиться первыми белыми трюфелями сезона и новым оливковым маслом. Цвета пейзажа в лучшем виде: выжженные поля возвращаются к своей яркой зелени", – отметила она. – Посещение в конце апреля и мае – это великолепно, но будьте готовы к гораздо более холодному купанию!".

При этом эксперты издания отмечают, что в разгар зимы лучше избегать посещения прибрежных направлений.

"С октября по апрель эти места в основном закрыты – вы можете почувствовать себя гением, забронировав более дешевую поездку в межсезонье, только чтобы приехать и не найти ничего, кроме как бесцельно бродить от закрытого магазина до пустынного пляжа и обратно", – пишет автор материала.

В то же время Эмили Фицрой советует зимой обратить внимание на итальянские "активные" рыбацкие деревни, поскольку промысел там не останавливается.

Также, по ее словам, зима будет отличным временем для посещения таких мест, как Рим, Флоренция и Венеция, за исключением самых насыщенных праздничных рождественских дней. А вот на Пасху в Италию лучше не ехать, потому что тогда все будет закрыто.

Джорджия Юилл добавляет, что зимой стоит посетить Верону, Феррару, Парму и Милан, а также северные горы для зимних видов спорта.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Srm-Intesa спрогнозировали, что туристов в Италии в 2024 году станет еще больше. Также они назвали три направления, стремительно набирающие популярность.

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