Новенькие Xiaomi 13 поставляются из коробки с уже установленной MIUI 14.

Xiaomi на вчерашней презентации представила оболочку MIUI 14, назвав ее самой быстрой и легкой системой в истории компании. Сегодня вышла первая бета-версия прошивки, причем сразу для целого ряда устройств.

Среди них – почти вся линейка Xiaomi 12 (в том числе 12S и 12X), Xiaomi 11 разных версий, аппараты серии Redmi K50 и Redmi K40, а также Redmi Note 11. К слову, новенькие Xiaomi 13 поставляются из коробки с уже установленной MIUI 14.

Полный список устройств

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Youth Edition;

Xiaomi 10S;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi;

Redmi K50 Extreme Edition;

Redmi K50 Gaming Edition;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50;

Redmi K40S;

Redmi K40 Gaming Plus;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 10 Pro.

После относительно непродолжительного периода бета-тестирования выйдет ее финальная версия. Первыми MIUI 14 получат владельцы серии Xiaomi 12, MIX Fold 2 и серии Redmi K50 в январе 2023 года. В апреле система выйдет для прочих устройств, а также планшетов серии Xiaomi Pad 5 и Redmi Pad.

Видео дня

Подробней о MIUI 14

Теперь фирменная оболочка "сяоми" занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.

Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.

Вас также могут заинтересовать новости: