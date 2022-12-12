Xiaomi на вчерашней презентации представила оболочку MIUI 14, назвав ее самой быстрой и легкой системой в истории компании. Сегодня вышла первая бета-версия прошивки, причем сразу для целого ряда устройств.
Среди них – почти вся линейка Xiaomi 12 (в том числе 12S и 12X), Xiaomi 11 разных версий, аппараты серии Redmi K50 и Redmi K40, а также Redmi Note 11. К слову, новенькие Xiaomi 13 поставляются из коробки с уже установленной MIUI 14.
Полный список устройств
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Youth Edition;
- Xiaomi 10S;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi;
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 Gaming Edition;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Gaming Plus;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11 Pro+;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 10 Pro.
После относительно непродолжительного периода бета-тестирования выйдет ее финальная версия. Первыми MIUI 14 получат владельцы серии Xiaomi 12, MIX Fold 2 и серии Redmi K50 в январе 2023 года. В апреле система выйдет для прочих устройств, а также планшетов серии Xiaomi Pad 5 и Redmi Pad.
Подробней о MIUI 14
Теперь фирменная оболочка "сяоми" занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.
Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.