У него IPS-матрица диагональю 27 дюйма, частота 75 Гц и даже есть поддержка быстрой зарядки.

В конце мая компания Xiaomi вывела на рынок под брендом Redmi монитор А27. Сегодня была представлена более продвинутая модель, которая подходит как для просмотра фильмов и сериалов, так и для запуска видеоигр.

В новинке установлен IPS-матрица диагональю 27 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью до 250 нит. Частота обновления достигает 75 Гц – у обычных мониторов, напомним, она 60 Гц.

Из интерфейсных разъемов здесь HDMI и DP1.4, USB-A, 3,5-мм разъем для подключения наушников, а также USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Также есть система Low Blue Light – она уменьшает интенсивность вредного синего излучения от подсветки и снижает нагрузку на глаза во время длительного использования.

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В комплекте с монитором идет крепление для настенного размещения по стандарту VESA и подставка с регулировкой угла наклона.

Redmi A27Q уже продается в Китае всего за 869 юаней (около 4300 грн), поэтому скоро он должен появиться и на AliExpress.

К слову, если вы в поисках недорогого игрового монитора, недавно Xiaomi выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

В свою очередь Lenovo вывела на рынок монитор-"гигант" для геймеров с 45-дюймовым экраном. Дисплей типа VA имеет соотношение сторон 32:9 при разрешении 5120×1440 пикселей – на вид будто бы два 24-дюймовых монитора поставлены рядом.

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