Покупателям обойдется в 999 евро (~39 000 грн).

Компания Lenovo представила на рынке большой вогнутый монитор Legion R45w-30. Это 44,5-дюймовая панель с частотой обновления до 170 Гц и встроенным USB-хабом.

Дисплей типа VA имеет соотношение сторон 32:9 при разрешении 5120×1440 пикселей – на вид будто бы два 24-дюймовых монитора с QHD-разрешением поставлены рядом. К слову, максимальные углы обзора составляют 178 градусов.

Монитор обеспечивает охват 120% цветового пространства sRGB, также он имеет вогнутую форму с радиусом кривизны 1500R: такое исполнение усиливает эффект погружения в играх. Заявленное время отклика составляет 1 мс (MPRT). Также есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

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Для подключения к ПК предусмотрен хаб с тремя USB-A 3.2 и одним USC-C 3.2, а также Ethernet и аудиоджеком. Для вывода изображения предусмотрены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Подставка позволяет увеличивать высоту экрана, а также менять угол наклона.

Продажи Legion R45w-30 начнутся в октябре этого года по цене 999 евро (~39 000 грн). Помимо Lenovo, новый широкоформатный монитор представила компания AOC. Модель называется AG455UCX.

Ранее УНИАН писал, что Lenovo приняла решение уйти с рынка игровых смартфонов. Несмотря на выпуск нескольких крайне интересных моделей, компания не смогла достичь значительного успеха в этой области. А еще раньше Xiaomi сократила примерно половину штата подразделения Black Shark, занимающегося выпуском игровых смартфонов.

А меж тем компания представила новый игровой планшет Legion Y900, который называет "королем планшетов". У него большой 14,5-дюймовый AMOLED-экран и обширный набор геймерских функций.

А в прошлом месяце компания пополнила ассортимент своих аксессуаров одним из самых необычных портативных SSD-накопителей – выглядит как скейтборд, а по размерам не больше USB-флешки.

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