Основной упор в новой MIUI сделают на повышении производительности и конфиденциальности.

"Ми Ю Ай", на которой работают смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, имеет ряд недостатков, но нельзя отрицать, что это одна из самых популярных Android-оболочек в мире с большим сообществом пользователей. Неудивительно, что технопорталы пишут о мажорном обновлении прошивки Xiaomi так же часто, как о iOS 17.

Несмотря на то, что следующую прошивку, скорее всего, покажут не раньше конца 2023 года, в сети уже появились главные фишки оболочки, дата выхода и поддерживаемые модели, которые смогут обновиться до MIUI 15. Смотрим и готовимся.

Что нового будет в MIUI 15

Ожидается, что в MIUI 15 появится обновленный интерфейс в стиле Material You. Он, среди всего прочего, привнесет динамические темы, меняющиеся в зависимости от времени суток, запущенного в данный момент приложения и других факторов.

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Одной из ключевых особенностей, которую представят как в MIUI 15, так и в Android 14, будет режим предварительного просмотра. В этом режиме пользователь сможет зажать ссылку, которая откроется в небольшом окне – так будет понятно, стоит открывать ее или нет.

Еще одна крутая функция – поддержка фотографий в формате Ultra HDR. Это софтверная, а не аппаратная фича, поэтому она будет доступна даже на самых бюджетных Xiaomi. В Ultra HDR пользователю будет доступно больше цветов, снимки станут ярче и насыщеннее.

Кроме того, в новой прошивке появятся дополнительные настройки конфиденциальности: например, пользователь сможет сам выбирать, какие разрешения предоставить тому или иному приложению.

Какие телефоны получат MIUI 15

Релиз новой MIUI состоится нескоро, но уже есть предварительный список смартфонов, которые почти безошибочно получат прошивку.

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Poco M4 5G, M4 Pro 5G

Poco M5, Poco M5s

Poco X4 GT

Poco X5 5G, X5 Pro 5G

Poco F5, F5 Pro 5G

Poco F4

Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые фирма признала устаревшими и прекратила поддержку. Суммарно с начала 2023 года Xiaomi включила в такой список 25 устройств, среди которых Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi 11 Lite, Poco F3 и другие.

Когда выйдет MIUI 15

Скорее всего, MIUI 15 представят на большой презентации Xiaomi в декабре вместе с линейкой Xiaomi 14.

Европейские пользователи получат долгожданный апдейт в начале 2024 года: первыми – владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.

А тем временем владельцы iPhone уже могут опробовать новенькую iOS 17, взяв на себя роль бета-тестера. В этот раз нововведений не так много, из интересного можно разве что выделить возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. К слову, аналогично можно протестировать iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10.

Стоит отметить, что обновление iOS 17 не поддерживает сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

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