Ожидается, что прошивка MIUI 15 на базе Android 14 появится в конце года и принесет множество новых функций и оптимизаций. Уже известны особенности будущей ОС и примерный список устройств, которые получат апдейт.
Но теперь появился другой – грустный список. Сообщается, что более 40 моделей Xiaomi не будут обновлены до MIUI 15. Об этом пишет инсайдерский ресурс Xiaomiui, на счету которого много точных сливов информации о прошивках MIUI.
Не получат обновление до MIUI 15:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Youth
- Mi 10T Lite
- Mi 10i 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30i
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9 Power
- Redmi 9T
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Poco M3
- Poco X2
Как видно, в списке оказались телефоны, выпущенные относительно недавно. Например, Redmi Note 9 представили в мае 2020 года, Poco M2 – осенью того же года. Неполные три года поддержки – довольно скромный показатель по сравнению с Android-смартфонам других производителей.
По словам источников Xiaomiui, все вышеперечисленные смартфоны не соответствуют техническим требованиям MIUI. Также упоминается, что компания может отказывать старым, но хорошим гаджетам в поддержке из маркетинговых соображений.
А вот эти модели имеют 50% шанс получить свежую прошивку:
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi A1
- Redmi A1+
- POCO C40
- POCO C50
- Redmi 10 Power
- Redmi 10C
- Redmi 10A
- Redmi 10
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Max
- Redmi Note 9S
Главными фишками MIUI 15 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Анонс новой MIUI ожидаем в конце декабря вместе с линейкой Xiaomi 14.
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