Десятки моделей Xiaomi и Redmi останутся без обновления до MIUI 15 / фото ua.depositphotos.com

Ожидается, что прошивка MIUI 15 на базе Android 14 появится в конце года и принесет множество новых функций и оптимизаций. Уже известны особенности будущей ОС и примерный список устройств, которые получат апдейт.

Но теперь появился другой – грустный список. Сообщается, что более 40 моделей Xiaomi не будут обновлены до MIUI 15. Об этом пишет инсайдерский ресурс Xiaomiui, на счету которого много точных сливов информации о прошивках MIUI.

Не получат обновление до MIUI 15:

  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10 Youth
  • Mi 10T Lite
  • Mi 10i 5G
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 Racing
  • Redmi K30i
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T
  • Redmi 10X
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi 9 Prime
  • Redmi 9i
  • Redmi 9 Power
  • Redmi 9T
  • Poco M2
  • Poco M2 Pro
  • Poco M3
  • Poco X2

Как видно, в списке оказались телефоны, выпущенные относительно недавно. Например, Redmi Note 9 представили в мае 2020 года, Poco M2 – осенью того же года. Неполные три года поддержки – довольно скромный показатель по сравнению с Android-смартфонам других производителей. 

Видео дня

По словам источников Xiaomiui, все вышеперечисленные смартфоны не соответствуют техническим требованиям MIUI. Также упоминается, что компания может отказывать старым, но хорошим гаджетам в поддержке из маркетинговых соображений.

А вот эти модели имеют 50% шанс получить свежую прошивку:

  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Ultra
  • Mi 10S
  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Redmi K30S
  • Redmi K30 Pro
  • POCO F2 Pro
  • POCO X3
  • POCO X3 NFC
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10 Lite
  • Redmi A1
  • Redmi A1+
  • POCO C40
  • POCO C50
  • Redmi 10 Power
  • Redmi 10C
  • Redmi 10A
  • Redmi 10
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Max
  • Redmi Note 9S

Главными фишками MIUI 15 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Анонс новой MIUI ожидаем в конце декабря вместе с линейкой Xiaomi 14. 

Европейские пользователи получат долгожданный апдейт в начале 2024 года: первыми – владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.

А тем временем владельцы iPhone уже могут опробовать новенькую iOS 17, взяв на себя роль бета-тестера.

По сравнению с iOS 16 новая операционка получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, в частности, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

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