В список вошли относительно свежие устройства, с выхода которых прошло менее трех лет.

Ожидается, что прошивка MIUI 15 на базе Android 14 появится в конце года и принесет множество новых функций и оптимизаций. Уже известны особенности будущей ОС и примерный список устройств, которые получат апдейт.

Но теперь появился другой – грустный список. Сообщается, что более 40 моделей Xiaomi не будут обновлены до MIUI 15. Об этом пишет инсайдерский ресурс Xiaomiui, на счету которого много точных сливов информации о прошивках MIUI.

Не получат обновление до MIUI 15:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Youth

Mi 10T Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco M3

Poco X2

Как видно, в списке оказались телефоны, выпущенные относительно недавно. Например, Redmi Note 9 представили в мае 2020 года, Poco M2 – осенью того же года. Неполные три года поддержки – довольно скромный показатель по сравнению с Android-смартфонам других производителей.

Видео дня

По словам источников Xiaomiui, все вышеперечисленные смартфоны не соответствуют техническим требованиям MIUI. Также упоминается, что компания может отказывать старым, но хорошим гаджетам в поддержке из маркетинговых соображений.

А вот эти модели имеют 50% шанс получить свежую прошивку:

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Главными фишками MIUI 15 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Анонс новой MIUI ожидаем в конце декабря вместе с линейкой Xiaomi 14.

Европейские пользователи получат долгожданный апдейт в начале 2024 года: первыми – владельцы флагманских моделей Xiaomi 13, а дольше всех выхода обновления придется ждать обладателям недорогих Redmi 10C и Redmi 12C.

А тем временем владельцы iPhone уже могут опробовать новенькую iOS 17, взяв на себя роль бета-тестера.

По сравнению с iOS 16 новая операционка получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, в частности, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

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