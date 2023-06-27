Redmi 9A и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла

Компания Xiaomi обновила список устройств с истекшим жизненным циклом – на этот раз его пополнили сразу восемь когда-то хитовых гаджетов брендов Redmi и POCO.

Телефоны, которые стали раритетами: Redmi 10X/10X 4G, Redmi 10X Pro, POCO F2 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9A и Redmi K30i 5G.

Тот факт, что смартфоны оказались признаны устаревшими, не означает, что они перестанут работать, но вот на обновление прошивки их владельцам больше не стоит рассчитывать. Специалисты компании также не будут принимать жалобы пользователей относительно проблем безопасности – и вот это уже серьезно.

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Отдельного внимания в списке заслуживает Redmi 9A – согласно статистике на начало 2023 года, это самый популярный смартфон в Украине. Redmi Note 9 и Redmi 9 тоже в пятерке. Кажется, пора расставаться с легендами.

Напомним, что месяцем ранее Xiaomi признала устаревшими Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro и Redmi Note 9S Pro Max. Всего суммарно с начала 2023 года китайская корпорация программно "отменила" более 30 своих устройств.

Что будет со смартфоном, если его не обновлять

Главная цель обновлений ПО – наличие новых функций, внешние изменения и исправления существующих ошибок в работе смартфона. Обновления могут быть разными: от простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Напомним, что в конце этого лета новую ОС Аndroid 14 получат смартфоны Google Pixel. А уже осенью остальные производители обновят свои устройства до новой OC.

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