Ожидается, что Windows 12 будет очень похожа на macOS от Apple.

Microsoft уже подтвердила, что в 2024 году нас ждет большое обновление Windows с упором на искусственный интеллект. Источники утверждают, что новая ОС станет по-настоящему "революционной", а в сети появляются концепты дизайна.

Дизайнер с YouTube-канала "AR 4789" подготовил свое видение следующего поколения Windows. В видео, которое за пару дней набрало почти 100 тыс. просмотров, он выделил несколько важных особенностей в дизайне ОС.

В первую очередь нас ждет крупнейшее визуальное обновление системы за долгое время с минималистичным дизайном, интуитивной навигацией и красивыми визуальными эффектами. Как видно, меню "Пуск" упрощено – теперь оно запускается из небольшого меню главной кнопки внизу.

Панель задач находится сверху, а ее содержимое, по задумке, настраивается пользователями самостоятельно в соответствии с актуальными потребностями и интересами. А за создание обоев для рабочего стола в Windows 12 будут отвечать алгоритмы искусственного интеллекта.

Посмотреть видео полностью можно ниже:

Ожидается, что 2024 год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с ИИ. И главной причиной роста этой отрасли станет выход новой операционки Windows 12.

Ключевой особенностью новой Windows станет еще более плотная интеграция с ИИ. Сейчас Microsoft активно добавляет функции на базе ИИ во все свои продукты. Также есть информация, что помимо обычной версии выйдет и облегченная для устройств со слабым "железом". По всей видимости, она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Как УНИАН уже сообщал, Windows 11 так не удалось добиться "народной" любви. Спустя два года со своего релиза эта ОС установлена всего на 26% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft уже давно объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

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