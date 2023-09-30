Помимо обычной Windows 12, будет выпущена и "облегченная" версия, предназначенная для устройств со слабым "железом".

Microsoft готовится к запуску своей новой версии Windows следующей осенью. Согласно информации, опубликованной в издании Windows Latest, она должна стать своеобразным ответом Chrome OS, которая используется на слабом "железе", но при этом работает достаточно быстро.

Известно, что Windows 12 разрабатывается как обычная и "облегченная" платформа, работающая в основном с облачными сервисами и веб-приложениями. Microsoft будет позиционировать ее в качестве операционки для бюджетных планшетов и ноутбуков.

Предполагается, что основным потребителем лайт-версии станут учебные заведения либо просто юзеры со слабым "железом". Сама ОС будет поставляться с Microsoft Edge, через который будет осуществляться доступ к различным веб-сервисам, и новым ИИ, частично напоминающим существующий Copilot.

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Помимо облегченной W12 будет выпущена и обычная версия, предназначенная для мощных компьютеров и ноутбуков. Ранее были данные о том, что следующая ОС будет иметь более строгие системные требования. Так, для ее запуска потребуется как минимум 8 гигабайт оперативной памяти по сравнению с 4 ГБ в Windows 11.

Также ожидается, что акцент в новой ОС будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. Они уже начали появляться в обновлениях Windows 11, поэтому их появление в совершенно новой версии операционной системы не вызывает никаких сомнений.

Windows 11 не удалось стать самой популярной ОС

Cогласно актуальным данным, спустя почти два года с релиза Windows 11 установлена только на 23% компьютерах. И это даже несмотря на то, что Microsoft ранее объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

При этом, что интересно, Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 40% игровых ПК и эта цифра постоянно растет. В то же время доля "десятки" опустилась ниже 60%.

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