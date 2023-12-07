Релиз стоит ждать ориентировочно в начале лета.

Следующая версия Windows под кодовым именем Hudson Valley привнесет массу новых функций на базе искусственного интеллекта. Как пишет портал Windows Central, новая ОС станет "революционной".

Ключевой функцией Windows 12 станет внедрение Windows Shell на базе ИИ, дополненной усовершенствованным чат-ботом Copilot. Она позволит искать информацию на компьютере на естественном языке – например, можно попросить Windows найти "документ, который Боб прислал мне в WhatsApp несколько дней назад".

Отдельно упоминается функция "История" – Copilot будет запоминать все открываемые пользователем приложения и документы, формируя временную шкалу. Пользователь сможет "перематывать время": например, поднимать конкретные данные, которые он изучал за 2023 год.

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Другие ИИ-новвоведения в Windows 12 включают в себя так называемое суперразрешение, которое масштабирует изображение в видео и играх с минимальными потерями. Правда, такая функция повысит системные требования к компьютерах, на которые будет установлена Windows 12.

Чего еще стоит ждать в Windows 12:

улучшенную функцию экономии заряда аккумулятора – она поднимет автономность ноутбука вплоть до 50%;

функцию "Зеленая энергия": устройства будут подзаряжаться только в те моменты, когда Windows обнаружит, что энергия, которую оно получает от сети, является возобновляемой.

специальную область "Создателя" в меню "Пуск" и "Проводник", которая объединит все службы Microsoft для создания контента в одном месте.

любые обои рабочего стола можно превратить в трёхмерные с эффектом параллакса;

Релиз следующей версии Windows стоит ждать ориентировочно в начале лета. Источник говорит, что грядущий год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с искусственным интеллектом. И главной причиной роста этой отрасли станет выход Windows 12.

Ранее также была информация, что помимо обычной версии Windows 12 будет выпущена и облегченная версия для устройств со слабым "железом". По всей видимости, она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Как УНИАН уже писал, Windows 11 так не удалось добиться "народной" любви. Спустя два года со своего релиза эта ОС установлена всего на 26% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft уже давно объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

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