А также сможет менять тон изложения.

Похоже, Microsoft намерена внедрить искусственный интеллект в максимальное количество своих продуктов. Ранее ИИ интегрировали в Paint и "Ножницы", а теперь пришло время одного из старейших приложений компании – "Блокнота".

В обновленной версии этого инструмента появился новый пункт Cowriter ("Соавтор"): ИИ можно попросить переписать, сократить или, наоборот, сделать текст более обширным, сообщает Neowin.

Кроме того, в "Блокноте" появился счетчик с доступными пользователю баллами, которые, вероятно, можно будет тратить на выполнение задач.

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Напомним, на днях Microsoft отказалась от поддержки текстового редактора WordPad, который был неотъемлемой частью Windows на протяжении почти 30 лет. Теперь для работы с текстом в системе присутствует лишь "Блокнот" и Microsoft Word.

Пока обновленный "Блокнот" доступен в предварительной сборке Windows 11, но ожидается, что с ближайшим обновление это нововведение появится и в официальной сборке. Предположительно, это случится в феврале или марте 2024 года.

Помимо более тесной интеграции ИИ, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится новый режим энергосбережения. А переустановку ОС существенно упростят.

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