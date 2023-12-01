Новый режим "расширяет и улучшает" уже существующие функции экономии заряда аккумулятора.

Компания Microsoft добавила в Windows 11 новую опцию энергосбережения. Интересно, что ее можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

Как пишет The Verge, новая настройка уже появилась в предварительной сборке Windows 11 (26002 в канале Canary). Она "расширяет и улучшает" существующие функции экономии заряда аккумулятора.

Новый режим "Энергосбережение" будет работать по аналогии с имеющейся в системе "Экономией заряда". Она частично урезает производительность системы, но заметить это обычный пользователь сможет разве что в играх или сильной нагрузке – при работе в браузере поведение ноутбука не изменится.

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Новый инструмент Windows 11 можно включить на постоянной основе, либо настроить его автозапуск при достижении аккумулятором определенного процента заряда. Управлять "Энергосбережением" можно из меню быстрых действий в системном трее.

Пока что нововведение доступно в предварительной сборке Windows 11. Релиз для всех будет позже.

Напомним, в конце октября Microsoft выпустила большой апдейт для Windows 11 с чат-ботом Copilot, встроенной распаковкой архивов и нейросетями.

А пару дней назад компания встроила в Paint нейросеть DALL-E для генерации картинок. Чтобы получилось красиво, нужно лишь ввести описание текстом и выбрать один из трех стилей.

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