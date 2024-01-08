Утилита была бесплатной альтернативой полноценному Microsoft Word, при этом не требовала доступа к интернету.

Компания Microsoft отказалась от поддержки текстового редактора WordPad, который был неотъемлемой частью Windows на протяжении почти 30 лет.

Как сообщает портал Gizmochina, инструмент удалили из последней бета-версии Windows 11, а в будущем обновление, которое запланировано на март-апрель, он пропадет у всех пользователей.

Как отмечается, это изменение должно быть постоянным, то есть пользователи не смогут переустановить программу через официальные каналы после выхода стабильной сборки.

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WordPad присутствовал в каждой ОС Windows, начиная с 95-й, предоставляя обширный набор инструментов, достаточный для большинства простых пользователей. И хоть программа не обновлялась уже как пару лет, она продолжала быть бесплатной и не требовала доступа к интернету.

Альтернативой для него является примитивный "Блокнот" и Microsoft Word, имеющий более широкий функционал, но продвигающийся по подписке. Либо искать бесплатные текстовые редакторы от сторонних разработчиков.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows чат-бота.

А в Windows 11 появилась новая функция, которая заметно упрощает процесс переустановки операционной системы. По сути, теперь операционную систему можно "сбросить" также, как это реализовано в телефонах.

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