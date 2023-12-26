По сути, теперь операционную систему можно "сбросить" также, как это реализовано в телефонах.

В Windows 11 появилась новая функция, которая заметно упрощает процесс переустановки операционной системы. Также нововведение упросит процесс устранения ошибок, с которыми не удалось расправиться другими методами.

Ранее восстановить или переустановить ОС можно было только посредством создания загрузочного накопителя с соответствующим образом операционной системы. Теперь пользователи смогут выполнить все это прямо из "Центра обновления", пишет Windows Latest.

Восстановление системы через "Центр обновления" позволит пользователям загрузить актуальный образ Windows 11 и установить его поверх текущего с сохранением всех программ, игр и настроек. По сути, теперь Windows можно "сбросить" также, как это реализовано в смартфонах.

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Для этого необходимо в разделе "Параметры" → "Система" → "Восстановление" выбрать "Сбросить этот ПК", выбрав чистую установку или метод с сохранением пользовательских данных.

Пока эта возможность доступна пользователям бета-версии Windows 11, но с ближайшим обновление такая возможность появится и в официальной сборке. Предположительно, это случится в феврале или марте 2024 года.

Помимо обновленной переустановки, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится новый режим энергосбережения. Интересно, что ее можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

Напомним, в конце октября Microsoft выпустила большой апдейт для Windows 11 с чат-ботом Copilot, встроенной распаковкой архивов и нейросетями.

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