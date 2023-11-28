Обновленный Paint работает на основе генеративного ИИ DALL-E 3 и ничем не отличается от других схожих сервисов.

Компания Microsoft объявила о запуске функции Cocreator для Paint в Windows 11. Теперь графический редактор стал умнее – он может сделать всю работу за вас.

С помощью этого нововведения можно создавать изображения по текстовому запросу. Функционал генерации изображений в Paint ничем не отличается от Bing Image Creator и DALL-E в ChatGPT Plus, которые тоже работают на базе DALL-E 3, сообщает WindowsLatest.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо открыть пустой документ Paint, нажать на кнопку Cocreator в правой части панели инструментов и написать словами то, что вы хотите создать. Картинки получаются хорошими, а ИИ при их создании точно следует описанию. Также при желании можно выбрать один из доступных стилей.

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Для новичков в области генеративных нейросетей, Microsoft подготовила поэтапное руководство по генерации изображений в Paint.

Microsoft взялась за активное развитие Paint – с последним апдейтом компания не только научила стандартный графический редактор создавать картинки по текстовому описанию, но и добавила популярную функцию для удаления фона и слоев в изображениях.

В отличие от Photoshop, графический редактор Windows бесплатный, то есть он не требует дорогостоящих подписок. Но пока это функция доступна в бета-версии Windows 11.

Напомним, в конце октября вышло самое крупное обновление Windows 11 за всю историю ОС. Разработчики обновили "Проводник", добавили поддержку RAR-архивов и внедрили технологии искусственного интеллекта.

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