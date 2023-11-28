Речь идет о возможности отправки "одноразовых" фото и видео, которую убрали больше года назад.

WhatsApp вернет одну из самых востребованных функций в настольную и веб-версию приложения. Речь идет о возможности отправки "одноразовых" фото и видео, которую убрали больше года назад "из соображений безопасности".

Ранее разработчики мессенджера оставили функцию отправки медиаконтента, который можно просмотреть всего один раз, после чего они исчезают, только в мобильном клиенте WhatsApp. Однако теперь эту фишку решили вернуть в WhatsApp Web и Desktop, пишет WABetaInfo.

Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо нажать на специальную кнопку единицы слева от клавиши отправки. После того, как получатель откроет и просмотрит фото- или видеофайл – тот удалится автоматически.

Видео дня

Нововведение уже доступно в последней сборке мессенджера для Windows и macOS, а также в браузерной-версии.

До этого в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Но есть нюанс: включение новых настроек защиты может сказаться на качестве звука,

А еще раньше в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Хотя аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.

В одном из грядущих обновлений в WhatsApp появится собственный чат-бот – такой "фишки" нет ни в одном мессенджере. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботом, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера по текстовому запросу.

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