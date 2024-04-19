Изображение меняется в режиме реального времени прямо по мере того, как вы добавляете больше деталей о том, что хотите создать.

В мессенджере WhatsApp появился встроенный ИИ-генератор, который создает картинки на ходу – изображение меняется в режиме реального времени по мере того, как вы добавляете больше деталей о том, что вы хотите создать.

В примере, предоставленном разработчиками, пользователь составляет запрос: "Кудрявая девушка летит на драконе" (Imagine curly girl flying a dragon). С каждым написанным словом ИИ добавляет новые детали в генерируемое изображения.

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В компании говоряи, что ее языковая модель Llama 3, на которой построен ИИ-генератор, способна создавать "более четкие и качественные" изображения и лучше отображать текст. Пользователи также могут попросить Meta AI анимировать любые предоставленные ими изображения, что позволит превратить их в GIF-файл и поделиться с друзьями.

Сейчас функция ИИ-генерация изображений тестируется в США, а релиз для всех обещают позже. А со временем она появится во всех приложениях Meta, включая Instagram, Facebook и Messenger.

Ранее в WhatsApp появились долгожданные фильтры для упорядочивания чатов. Позже обещают добавить еще несколько функций: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.

В свою очередь УнИАН собрал 5 лучших сервисов для генерации изображений по тексту. Создаем фотореалистичные изображения, крутые арты и веселые принты без знания графических редакторов, потратив на это пару минут.

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