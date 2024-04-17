Пользователям стали доступны фильтры для упорядочивания чатов, которые призваны ускорить поиски нужного сообщения.

Находить нужные сообщения в WhatsApp стало быстрее и проще. С последним обновлением в мессенджере появились фильтры для чатов, говорится в блоге WhatsApp.

Всего в мессенджер добавили три фильтра. Они появились над списком чатов. Для выбора определенного фильтра на него нужно нажать.

"Все" – отображают весь список сообщений по умолчанию;

– отображают весь список сообщений по умолчанию; "Непрочитанные" – собирают в одном месте пропущенные или отложенные сообщения;

– собирают в одном месте пропущенные или отложенные сообщения; "Группы" – откроют весь список групп и подгрупп, в которых вы участвуете.

Функция фильтров постепенно появляется у части пользователей и станет доступна для всех в ближайшие дни. В дальнейшем команда мессенджера планирует усовершенствовать эту функцию.

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Позже в WhatsApp обещают добавить еще несколько функций: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.

А еще через WhatsApp скоро можно будет писать пользователям других мессенджеров. В бета-версию приложения уже добавили совместимость с Telegram и Discord, а позже появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других.

Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС, обязывающего внедрить совместимость разных мессенджеров. Ее запуск должен состояться в самое ближайшее время. Возможно, что-то подобное появится и в Telegram, а также других сервисах обмена сообщениями.

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