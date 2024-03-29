Чтобы сохранить доступ к переписке и учетной записи, необходимо согласиться на новые условия.

Самый популярный мессенджер в мире, WhatsApp, обновляет политику конфиденциальности и условия обслуживания. Пользователи должны согласиться с новыми правилами до 11 апреля, иначе их учетная запись может быть заблокирована, пишет Notebook Check.

Обновление отражает новый антимонопольный закон Евросоюза, обязывающий внедрить совместимость разных мессенджеров – фишка скоро станет доступна по всему миру. Если кратко: через WhatsApp можно будет писать пользователям Telegram и Discord, не выходя из основного мессенджера.

Кроме того, с 11 апреля WhatsApp меняет требования к минимальному возрасту для пользователей мессенджера, снизив его с 16 до 13 лет.

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Пользователи, которые сейчас не согласились с новой политикой конфиденциальности, блокироваться не будут, но доступ к мессенджеру будет ограничен. Вернуть доступ возможно, если повторно запустить мессенджер и согласиться с описанными требованиями.

Напомним, в 2021 году WhatsApp принял новые правила приватности, которые привели к недовольству многих пользователей и резкому росту числа загрузок конкурентов в лице Telegram и Signal. Пользователи негативно оценили тот факт, что мессенджер начнет передавать их данные в Facebook.

В последнее время в Украине все чаще говорят о регулировки Telegram. Так, например, на днях был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram. Он, среди прочего, предусматривает выделение провайдеров платформ общего доступа к информации как отдельных субъектов в сфере медиа.

До этого в парламенте дали оценку запрету Telegram. Администрация мессенджера пока отказывается идти на контакт с украинскими властями. Говорится, что в условиях распространения российской пропаганды "логичным" выглядит блокировка мессенджера.

В то же время руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов отметил, что с точки зрения национальной безопасности Telegram можно использовать в пользу Украины.

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