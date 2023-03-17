За 120 долларов покупатели получают автономность до 14 дней, модуль GPS и компактные размеры.

Один из популярнейших суббрендов Xiaomi, Amazfit показал круглые смарт-часы GTR Mini, которые уже появились в продаже в некоторых странах мира, в том числе в Индии, по цене 10 999 рупий или 4500 грн.

За эти деньги покупатели получают AMOLED-дисплей на 1.2 дюйма, пульсометр, датчик оценки стресса и уровня насыщения кислородом крови, а также двухнедельную автономность при интенсивном использовании всех функций.

Более того, новинку оснастили корпусом из нержавеющей стали с влагозащитой 5 ATM и собственным датчиком GPS. Также заявлена поддержка 120 спортивных режимов, 7 из которых определяются автоматически. Из остального можно выделить массу 24,6 г (без ремешка), подключение к смартфону по Bluetooth 5.2, а также более 80 циферблатов, включая 11 анимированных.

Видео дня

В Индии за часы просят 10 999 рупий (около 4500 грн). Позже они должны появиться в других странах и на AliExrpess. Цвета три: золотой, серебристый и черный.

Лучшие умные часы для покупки в 2023 году

Ранее УНИАН делился подборкой лучших бюджетных умных часов, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Также рассказывали о необычных часах Huawei со встроенными наушниками – они прячутся под экраном часов и звучат достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: